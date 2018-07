Saková: Zákon o registri mimovládnych organizácií chce predložiť v septembri

Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer) predloží do parlamentu zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií v septembri. Uviedla to počas pondelňajšieho stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Návrh zákona by mal zahŕňať legislatívny rámec ich pôsobenia a financovania.