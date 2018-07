Rajtár podáva trestné oznámenie pre údajné podvody v Bonaparte

„Moje prvé trestné oznámenie súvisiace s Bonaparte, kde býva predseda Smeru Robert Fico, bolo podané v máji 2016 a súviselo so samotnou stavbou. Prokuratúra aktuálne preveruje, či náklady na stavbu komplexu boli primerané za účelom vybratia neoprávnenej vratky DPH. Teraz podávam ďalšie trestné oznámenie, ktoré súvisí s prevodmi bytov. Je tu podozrenie z ďalších neoprávnených vratiek DPH,“ ozrejmil Rajtár.

Jeho trestné oznámenie obsahuje dve náležitosti. Prvou je schéma prevodov dvoch bytov Bašternáka, druhou sú prevody bytov Kočnera. „Každý z nich zobral po dva byty, ktoré boli následne niekoľkokrát prevádzané,“ povedal Rajtár.

Prvé dva byty sa najskôr dostali na fyzickú osobu Viliama G. a potom na Ladislava Bašternáka. Ďalej boli prevedené na spoločnosť LTB Rent, čo je Bašternákova firma. „Funguje to tak, že si to prevediete na firmu za veľmi predraženú sumu. Ak ste náš človek, daňový úrad z toho vyplatí vratku DPH a firma získa obrovské peniaze. Následne sa bytu musí firma zbaviť, a to tak, aby vratku nemusela vrátiť daňovému úradu. V tomto prípade došlo k zrušeniu kúpnej zmluvy a byty boli zase prevedené na Bašternáka ako na fyzickú osobu. Ale firma LTB Rent už DPH zrejme nevrátila a bola prevedená do akéhosi odpadkového koša spoločností, kde skončila aj jedna firma Ficovho brata Ladislava,“ popísal udalosti Rajtár.

Ďalšie dva byty prevádzal Kočner. „Spravil takmer to isté, ale namiesto zrušenia kúpnej zmluvy nakoniec exekvoval byty bez toho, aby musel za ne odviesť DPH. Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať. Navrhujem väzobné stíhanie aj pre Bašternáka, lebo robí opakované trestné činy,“ vyhlásil Rajtár.