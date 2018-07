Pre pochody budú v sobotu v Bratislave bezpečnostné opatrenia

Mestská polícia upozornila, že do pešej zóny v historickej časti mesta sa nedostanú ani vozidlá s povolením. „Cez monitorované vstupy do pešej zóny nebudú v tomto čase púšťané ani vozidlá, ktoré majú vjazd do pešej zóny povolený príslušným správcom komunikácie,“ povedal Peter Pleva, hovorca mestskej polície.