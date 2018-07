Nová metóda operácie srdca predlžuje život

(Kliknutím na obrázok zväčši, Lekári z Fakultnej nemocnice v Trnave odskúšali koncom júna novú metódu zavádzania kardiostimulátora do srdca. Vľavo kardiológ Daniel Čambál a riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Robert Hüttner, Pravda

Pôvodná metóda spočíva v umiestnení elektródy do spodnej časti srdca, teda do hrotu orgánu. To spôsobuje z dlhodobého hľadiska mechanické opotrebovanie srdca. Jeho činnosť sa tak postupne znižuje. „Dôvodom je, že stimulácia, teda sťah a elektrika v srdci smeruje odspodu smerom nahor, hoci prirodzene to prebieha presne naopak,“ vysvetľuje kardiológ Daniel Čambál.

Pod vedením lekára Vladimíra Ťažkého sa tím trnavských lekárov rozhodol vyskúšať nový spôsob. „Elektródu sme zaviedli do stredu srdca, do tzv. Hisovho zväzku, ktorý má rozmery asi 2×2 milimetre,“ vysvetľuje Čambál. Vďaka tomu sa stimulácia šíri do srdca prirodzenou cestou. To vedie k zníženiu negatívnych dôsledkov práce prístroja, zmenšuje sa mechanické opotrebovanie srdca, predlžuje sa život pacienta.



Röntgenová snímka operovaného srdca jedného z pacientov. V strede vidno Hisov zväzok, dole zas hrot srdca

„Päťročná štúdia sledovala pacientov, ktorých stimulovali pôvodnou metódou, a tých, ktorých stimulovali novou metódou. Počas tohto obdobia zomrelo 3,4 percenta tých pacientov, ktorí boli operovaní novou metódou. V prípade pôvodnej cesty išlo až o 12 percent operovaných,“ približuje kardiológ. Nová metóda znamená pre pacientov tiež lepšiu kvalitu života. „Pred operáciou mohli pacienti prejsť 80 metrov a museli zastať, lebo boli zadýchaní, teraz prejdú aj 300 metrov,“ vysvetľuje odborník.

Na operáciu sa obaja lekári pripravovali rok. Študovali dostupné materiály a sledovali zahraničné štúdie. Stretli sa tiež s lekármi v Taliansku, kde sa metóda využíva ostatných desať rokov. Doktor Ťažký si nakoniec vyskúšal niekoľko operácií v Prahe. „Potom český tím lekárov prišiel k nám. Boli na operačke a radili nám, ako to čo najlepšie urobiť,“ priblížil Čambál. Ten mal na starosti usmerňovanie operácie pri počítači a sledovanie elektrických signálov pri hľadaní Hisovho zväzku. „Doktor Ťažký bol operatér. Išlo o náročnejší zákrok najmä preto, že sme ho robili prvýkrát, ale praxou sa to zlepší,“ dodáva kardiológ.

Operácia trvá len o desať minút dlhšie

Kardiostimulátor lekári zaviedli novou metódou prvým dvom pacientom vo veku 75 a 80 rokov na konci júna. „Nový spôsob operácie po získaní praxe by mal trvať len o desať minút dlhšie ako pôvodná metóda,“ vysvetľuje lekár. Klasický spôsob zavádzania kardiostimulátora dnes zaberie lekárom hodinu. Najdlhšie môže trvať práve nájdenie stimulačného bodu v strede srdca. „Keď je srdiečko veľké a choré, Hisov zväzok sa nachádza na iných miestach, ako to býva štandardne,“ objasňuje odborník.



Lekári z Fakultnej nemocnice v Trnave odskúšali koncom júna novú metódu zavádzania kardiostimulátora do srdca.

V súčasnosti sa v trnavskej nemocnici kardiostimulátor zavedie desiatim pacientom mesačne. „Každý rok sa stimuluje tiež 25 detí. U nich sa nepriaznivé vedľajšie účinky prejavia, skôr či neskôr dôjde k tomu, že srdiečko nefunguje tak, ako by malo. Toto je možnosť, ako tomu predísť,“ naznačuje Čambál.

Lekári tak chcú aplikovať novú metódu u všetkých pacientov. „Najskôr si to vyskúšame na jednoduchších prípadoch, potom prejdeme aj na ťažšie stavy, ktoré z toho budú viac benefitovať,“ plánuje Čambál. Najbližšie by si novú metódu mali lekári opäť vyskúšať na budúci týždeň.

Bude tak zatiaľ na lekárovi, pre ktorú metódu sa rozhodne. „Bol by som však rád, keby sme postupne prešli na nový spôsob,“ dodáva riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan. Práve vedenie zabezpečilo technické vybavenie potrebné na operáciu. „Kúpili sme nový angiograf, čo je röntgenový prístroj na zobrazovanie ciev,“ opisuje Žitňan. Pripomína, že nové postupy a metódy sa pokúšajú zavádzať všetky oddelenia nemocnice. Príkladom je bariatrický zákrok. "Chirurgické zmenšenie objemu žalúdka pre obéznych sa vykonáva len v Banskej Bystrici, Košiciach a u nás, " konkretizuje riaditeľ. Od augusta zas bude nemocnici pomáhať nový CT prístroj najvyššej kvality.