Futbaloví rozhodcovia sa búria, odmietajú pískať

Predseda Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) v Banskej Bystrici Jozef Paršo tvrdí, že sobotňajší zásah Národnej kriminálnej agentúry na seminári rozhodcov a delegátov bol policajnou akciou a on má o nej iba útržkovité informácie. Viac svetla do prípadu malo podľa neho vniesť zasadnutie disciplinárnej komisie v Bratislave, ktoré bolo pôvodne naplánované na štvrtok. Čakalo sa však na informácie od polície.

„Oficiálna správa Národnej kriminálnej agentúry už bola v stredu odovzdaná zástupcovi Slovenského futbalového zväzu,“ potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Správa sa týka podozrení z korupcie a ovplyvňovania výsledkov zápasov za sumy od dvesto do tisíc eur. V ostatnú sobotu totiž Národná kriminálna agentúra zadržala dvadsať ľudí. No z korupcie viní až 22 osôb – hlavných a postranných rozhodcov, delegátov i predstaviteľov športových klubov.

Futbalový zväz si zatiaľ so zvolaním disciplinárnej komisie dáva načas. „Dávame dokopy materiály z polície. Disciplinárna komisia bude túto vec zatiaľ riešiť obežníkom a nie riadnym zasadnutím. Po spracovaní podkladov a informovaní disciplinárnej komisie vydáme aj oficiálnu správu,“ vysvetlil asistent integrity futbalu Jakub Čavoj.

Rokovať sa chystá aj mimoriadny výkonný výbor SsFZ, ktorý by sa mal uskutočniť tento piatok v Banskej Bystrici. „Už by sme mali byť múdrejší, no stále nevieme, či výbor bude uznášaniaschopný, pretože veľa ľudí je v tomto čase na dovolenkách. Zvolávame ho aj za účasti predsedov oblastných futbalových zväzov. Vo štvrtok som obvolával ľudí a zisťoval, či môžu prísť do Banskej Bystrice,“ informoval včera predpoludním Paršo.

Účastníci mimoriadneho výkonného výboru by mali riešiť aj otázku, čo s klubmi, o osude ktorých by mala rozhodnúť disciplinárna komisia. Paršo hovorí aj o hromadnom ospravedlňovaní sa rozhodcov zo zápasov úvodných kôl nového súťažného ročníka. „Ospravedlňujú sa zo všetkých kútov stredného Slovenska. Ak si to nerozmyslia, úvodné kolo ročníka sa bude musieť odložiť a uvidíme, ako to bude vyzerať v ďalej,“ zdôraznil Paršo. Krajnou alternatívou je, že sa súťaže 3., 4. a 5. ligy nezačnú vôbec.

Bojkot rozhodcov údajne súvisí nielen s čerstvým korupčným škandálom, ale je aj prejavom nesúhlasu s vedením SsFZ na čele s Jozefom Paršom. Ten sa však, ako povedal, nechystá utekať z boja a chce v očiach verejnosti očistiť meno zväzu.