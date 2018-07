Homofóbne transparenty s menom Jána Mrvu bude riešiť polícia

„Pán Mrva síce povedal, že to nevyvesil, no nijako neodsúdil tento nenávistný obsah. Hovoril pritom o vizuálnom smogu. Máme to chápať tak, že vizuálny smog mu prekáža viac ako výzvy na násilie voči LGBT ľuďom? Ak je to skutočne antikampaň, ako tvrdí, prečo má problém to povedať? Nakoľko v minulosti verejne podporoval referendum zamerané proti ľudským právam LGBT menšiny a netajil sa homofóbnymi výrokmi, rozhodli sme sa podať trestné oznámenie, aby orgány činné v trestnom konaní objasnili, ako to skutočne bolo,“ uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher, ktorý je aj spoluzakladateľom Dúhového PRIDE, ktorý sa v Bratislave uskutoční v sobotu

„Rozhodli sme sa trestné oznámenie podať na neznámeho páchateľa, nakoľko transparenty neuviedli nenávistné tvrdenie do úvodzoviek. Nemožno teda hovoriť o citáte pána Mrvu. Je možné, že to je antikampaň, no rovnako možné je aj to, že je to práca nejakého fanúšika, nakoľko tento kandidát na primátora mal v minulosti mnohé problematické vyjadrenia voči LGBT menšine. Verejne činné osoby by sa mali snažiť robiť prestný opak, takéto incidenty sú len logickým výsledkom jeho aktivít,“ informoval právnik ILP Daniel Grejták.