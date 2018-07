Tomáš: Rozhodnutia Smeru po vražde Kuciaka boli správne

Postupne sa podľa poslanca Smeru Erika Tomáša ukazuje, že významné strategické rozhodnutia, vrátane personálnych zmien, ktoré Smer urobil v súvislosti so situáciou po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, boli správne.

Ako povedal Tomáš, podarilo sa stabilizovať situáciu na Slovensku a zároveň sa podarilo stabilizovať preferencie Smeru. „Význam našich rozhodnutí zvýrazňuje aj fakt, že táto politická kríza opäť potvrdila, že súčasná opozícia nepredstavuje alternatívu k tejto vláde. Netvrdíme to len my, ale vedia to aj naši kritici. Aj pri takejto citlivej téme zostala opozícia pre väčšinu občanov nedôveryhodnou a preferenčne si vôbec nepolepšila,“ zdôraznil Tomáš.

Výmena premiéra podľa Tomáša prináša nový model fungovania strany Smer. „Sami sme zvedaví, ako sa osvedčí v praxi. Aj keď je ešte na hodnotenie príliš skoro, môžeme konštatovať, že tandem Fico – Pellegrini funguje. A to aj napriek tomu, že sa niektorí politici či média snažia do tohto vzťahu vniesť určité napätie,“ uviedol Tomáš, podľa ktorého v Smere v novom modeli vidia mnoho výhod. „Predovšetkým premiér sa môže naplno koncentrovať na výkon moci a predseda strany má viac času na otváranie politických tém a prácu s ľuďmi v regiónoch. V konečnom dôsledku to môže byť kľúčový faktor pre kondíciu strany i jej výsledok v ďalších voľbách,“ konštatoval.

Poslanec Smeru a mediálny poradca Fica zdôraznil, že Fico neodstúpil z postu premiéra pre tlak ulice, ale preto, že chcel zachrániť vládu. „Je potrebné pripomenúť, že strana Most-Híd bola už na odchode z vládnej koalície a toto rozhodnutie Roberta Fica všetko zmenilo a koalícia pokračuje ďalej. Platí, že politik musí urobiť maximum pre udržanie vlády, lebo inak mu to jeho volič spočíta. Po príklady nepotrebujeme chodiť do ďalekej minulosti,“ uviedol s tým, že minister vnútra Robert Kaliňák rezignoval a Mostu to už nestačilo.

Smer splnil aj jeho dve ďalšie požiadavky, ale napokon republiková rada Mosta trvala na tom, že chce z vlády odísť. „Aj v kontexte toho, čo som povedal, že neexistuje alternatíva k tejto vláde, sme napokon vytiahli najvyššiu kartu a podarilo sa koalíciu udržať. Bolo to zodpovedné nielen k nášmu voličovi, ale som presvedčený, že aj ku krajine ako takej,“ dodal Tomáš.