Kluby podplácali rozhodcov, porazení si vraj nič nevšimli

Všetko sa začalo pred týždňom, keď polícia zadržala rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov a funkcionárov niektorých klubov. Prišla si po nich autobusom na seminár. Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa nechcel vyjadrovať, pretože nemal v rukách výsledky vyšetrovania. V piatok však pripravil oficiálne stanovisko. „Keďže sme obdržali oficiálnu správu od Národnej kriminálnej agentúry, zverejňujeme podrobnejšie informácie k prípadu manipulácie zápasov v súťažiach riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom,“ informoval futbalový zväz.

Podľa správy sú do aféry namočené tímy od tretej až po piatu ligu. Na čiernom zozname sa ocitli TJ Santrio Láza (piata liga), TJ Sklotatran Poltár (nováčik tretej ligy), TJ Baník Kalinovo (tretia liga), TJ Tatran Krásno nad Kysucou (účastník tretej ligy), MŠK Tisovec (štvrtá liga) a ŠK Závažná Poruba (štvrtá liga). SFZ proti nim vedie disciplinárne konanie. Podľa zistení polície funkcionári domácich klubov podplácali rozhodcov, aby sa zápasy skončili v prospech domácich tímov. Cena sa pohybovala od dvesto do tisíc eur.

SFZ vyhlásil, že ak sa previnenia preukážu, bude presadzovať princíp nulovej tolerancie, vyvodenie osobnej zodpovednosti a postihy. „Ak sa to preukáže aj na polícii, a dostaneme všetky dôkazy, je pravdepodobné, že dostanú celoživotný dištanc na pôsobenie vo futbale. Keby dostali takýto trest, nemohli by viac byť hráčmi, trénermi, rozhodcami, či funkcionármi,“ vysvetlil asistent oddelenia integrity futbalu Jakub Čavoj.

Rozhodcovia aj kluby, ktorí mali mať v korupčnej kauze prsty, sa k prípadu vyjadrovať nechcú. Starosta Závažnej Poruby Pavel Beťko považuje za vážne a veľmi nepríjemné, že je aféra spájaná s ich klubom. Zástupca klubu z Poltára Radovan Baník povedal, že v týchto dňoch je na dovolenke a má len útržkovité informácie. „Nebol som predvolaný ani vypočutý. Vôbec netuším, prečo sa na zozname ocitol aj náš klub,“ podotkol Baník.

Zástupcovia tímov, ktoré mali byť kúpenými zápasmi poškodené, však svorne tvrdia, že si na nezvyčajné okolnosti nespomínajú a podozrenie z manipulácie ani nemali. „Nič také tam absolútne nebolo. Mali sme kopu šancí, ktoré sme pozahadzovali, a prehrali sme. Tam ani o nič nešlo, bojovalo sa o piate, šieste miesto,“ vysvetlil športový riaditeľ Partizánu Čierny Balog Ľubomír Auxt. Obvinenia spája s rozhodcom, ktorý pískal na všetkých zápasoch. „Všade kde bol on, boli takéto zápasy. On bol asi napichnutý. Veď sa aj hovorí, že polícia mala nasadenú osobu. Ja len z toho vychádzam,“ domnieva sa Auxt.

Zväz by sa chcel s klubmi vyrovnať ešte do začiatku ďalšej sezóny. „Do novej súťaže budú môcť nastúpiť. Ak sa však preukáže, že funkcionári podplácali, ich tímom hrozí odpočet bodov. No môžu byť preradené aj do nižšej súťaže,“ opisuje možnosti potrestania klubov Čavoj. „Nové súťaže začínajú približne o mesiac. Posnažíme sa, aby sme rozhodli ešte pred začiatkom nového ročníka, aby sa neovplyvnila integrita súťaže,“ doplnil Čavoj.

V piatok zasadal aj výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ). V čase našej uzávierky ešte rokoval. Okrem problému s korupciou sa zrejme hovorilo aj o ďalšom probléme. Rozhodcovia sa búria a odmietajú pískať. „Hromadne sa ospravedlňujú zo všetkých kútov stredného Slovenska. Ak si to nerozmyslia, reálne hrozí, že úvodné kolo ročníka sa bude musieť odložiť,“ zdôraznil predseda Jozef Paršo pre Pravdu vo štvrtok. Podľa neho sa môže stať, že sa súťaže tretej až piatej ligy vôbec nezačnú.

Krátko po zadržaní rozhodcov sa funkcie vzdal šéf komisie rozhodcov SsFZ Ján Tomčík. Paršo potvrdil, že v písomnej abdikácii svoj krok zdôvodnil morálnou zodpovednosťou, hoci komisiu viedol podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Bývalý futbalový rozhodca Jozef Filkus z Malých Zlievec v okrese Veľký Krtíš hovorí, že odhalenie korupcie ho neprekvapilo ani nešokovalo. „Vo futbalových súťažiach bola korupcia prítomná aj pred rokom 1989, no narástla a rozširovala sa. Aktívne na ňu upozorňujem od roku 1996, za svoje názory som bol často kritizovaný aj perzekvovaný,“ podčiarkol Filkus.

Bojkot rozhodcov má podľa neho širšie pozadie. „Podľa mojich informácií je to aj prejav nesúhlasu s vedením SsFZ na čele s Jozefom Paršom. Ak by došlo aj na tejto úrovni k personálnym zmenám, situácia by sa mohla upokojiť,“ dodal bývalý rozhodca. Paršo však z funkcie odstúpiť neplánuje. Ako povedal, nechystá sa utekať z boja a chce v očiach verejnosti očistiť meno SsFZ. Existenciu manipulácií zápasov v slovenských súťažiach SFZ priznáva, ale upozorňuje, že im je potrebné rázne čeliť. „S vedomím, že podobné prípady majú na imidž slovenského futbalu negatívny dopad, sa SFZ neschováva pred ich odhaľovaním a riešením a aj vďaka našim aktivitám na poli osvety v oblasti manipulácie futbalových zápasov alebo pri vyšetrovaní trestnej činnosti v oblasti športovej korupcie veríme v postupné zlepšovanie vnímania pozície futbalu v celej slovenskej spoločnosti,“ uzavrel svoje vyhlásenie zväz.