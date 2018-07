Prvá polovica leta horúčavou šetrila

Tropické teploty sú stále v nedohľadne. Dočkať by sme sa ich mohli v závere júla, dovtedy sa bude striedať príjemné letné počasie s prechodným ochladením, oblačnosťou a búrkami. V najbližších dňoch by nám však leto malo ukázať svoju prívetivejšiu tvár.

Teploty atakujúce tridsať stupňov, vysmiate slnko, plné pláže. Takéto optimistické počasie možno očakávať túto sobotu aj nedeľu, keď sa nám opäť pripomenie leto. Oblačnosť sa bude vyskytovať iba na severe a východe Slovenska, no podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavla Faška iba ojedinele a oblačnosť nebude až taká výrazná ako napríklad v strede uplynulého týždňa.

„Rekordne teplo v nedeľu nebude, no dobrou správou je, že ani rekordne chladno. Pri pohľade do histórie meteorologických meraní od roku 1951 vyplýva, že najteplejší 15. júl bol v roku 2001. Vtedy v Kráľovej pri Senci namerali 37,3 stupňa. Naopak, najchladnejší 15. júl bol v roku 1993 v Oravskej Lesnej s teplotami 12,2 stupňa, roku 2000 v Banskej Bystrici teplomer ukazoval len 15 stupňov, čo je na letné obdobie veľmi málo,“ zdôraznil klimatológ.

Prvá polovica budúceho týždňa bude horúca, teploty sa na najteplejších miestach budú hýbať okolo tridsiatky, no po strede sa na deň, dva opäť prechodne ochladí a na juhu bude ledva nad 25 stupňov. Faško hovorí, že potom pôjdu teploty opäť nahor, no na mimoriadne vysoké horúčavy okolo 35 stupňov si ešte počkáme. „Možno by mohli prísť v poslednej dekáde júla, keď k nám prenikne od juhu teplý vzduch, no len ak jeho prúdenie k nám potrvá dlhšie ako len jeden či dva dni,“ poznamenáva Faško.

Striedanie teplejšieho a chladnejšieho vzduchu môže za pocit, že v prvej polovici sezóny pravé leto akoby ani nebolo. Faško vysvetľuje, že ten pocit pramení z porovnávania s vlaňajškom, keď bolo mimoriadne teplo. Ani hodnoty prvej polovice tohto leta nepatria do dolnej polovice tabuľky teplôt od roku 1951.

Faško porovnáva minuloročné a súčasné leto. „Maximálnu dennú teplotu sme namerali vlani 15. júla v Topoľčanoch – namerali sme 35,7 stupňa. V tomto roku bola najvyššia maximálna denná teplota nameraná 21. júna v Kuchyni na letisku, a to 33,6 stupňa.“

Podľa Faška je výrazný rozdiel v počte tropických nocí. Vlani ich v prvej polovici leta namerali na Slovensku desiatky, teraz iba zopár. Na porovnanie, v Bratislave na letisku boli vlani do 15. júla štyri tropické noci, tento rok ešte žiadna.