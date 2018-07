Šéf Iniciatívy Inakosť Macko: Veľa Slovákov nie je k LGBTI ľuďom otvorených

Ako hodnotíte tohtoročnú účasť?

Mali sme ambíciu prekonať tú minuloročnú, a mám pocit, že sa nám to podarilo. Čo nás teší. Minulý rok bola účasť okolo tritisíc ľudí, tento rok asi štyritisíc.

Zmenilo sa niečo od minulého roka sa, čo sa týka práv LGBTI nič sa nezmenilo?

Veľa sa toho nezmenilo. Desaťročie ale počúvame niektorých politikov, že ak nie registrované partnerstvá, tak aspoň legislatívna úprava niektorých životných situácii, ale stále nikto nepredložil žiaden konkrétny návrh. Ale na ministerstve spravodlivosti sa robia nejaké návrhy, dúfame, že sa v tomto smere už niečo pohne.

Koaličná SNS sa však ostro vyhraňuje.

Koaličná SNS sa vyjadrila, že to nepodporí, takže je to prekážka. Dokonca aj najkonzervatívnejší poslanci tvrdili, že s tým nemajú problém. Snáď splnia svoje slová.

Ako vnímate postoj spoločnosti k LGBTI ľuďom za posledné roky?

Posledné roky sa sústreďujeme na to, že samotným LGBTI ľuďom vysvetľujeme, ako je dôležité žiť otvoreným životom vo svojej rodine, v práci medzi kolegami a podobne. Toto je potom skutočný dôvod, kedy mnohí ľudia zmenia svoj názor, keď osobne spozná niekoho z komunity. Ešte stále veľa ľudí na Slovensku nie je k LGBTI ľuďom otvorených. Ale, myslím si, že sa to troška mení. Vidím aj iný postoj médii, stále viac ľudí hovorí svoje príbehy, takže už to nie je taká uzavretá komunita.