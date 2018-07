Čižnár opäť kritizoval Matečnú: Systém kontroly na PPA je absolútne nepostačujúci

Výsledky preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov v pondelok predstavil generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Z celkového počtu 36 preskúmavaných trestných spisov jeden preskúmala špeciálna prokuratúra. Pochybenia boli zistené pri desiatich prípadoch, čo je podľa Čižnára pomerne veľký počet. Pri deviatich bol navyše daný pokyn na začatie trestného stíhania.

Čižnár priblížil, že 16 spisov z okresnej prokuratúry (OP) Michalovce bolo preskúmaných v prvej várke, dva z OP Košice I, v druhej várke 13 spisov z OP Michalovce a štyri spisy z OP Košice a okolie. Vo viacerých prípadoch bolo zistené nezákonné rozhodnutie policajta o odmietnutí trestnej veci a prokurátora, ktorý takéto rozhodnutie akceptoval. V týchto prípadoch išlo o podozrenia z trestného činu poškodzovania cudzích práv, nebezpečného vyhrážania alebo aj o envirokrimi­nalitu. Dozorovú právomoc vykonáva krajská prokuratúra v Trenčíne.

Stretnutie s Matečnou

O tejto kontrole sa chce Čižnár v blízkej dobe rozprávať aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (SNS). „Systém kontroly na PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) je absolútne nepostačujúci, a to je chyba systémová,“ zdôraznil generálny prokurátor. Uviedol, že sa pri systéme kontroly na PPA vytvára pre jednotlivcov prostredie, kde môžu rozhodovať svojvoľne.

Zároveň dodal, že je zvláštne, že sa pri jednotlivých projektoch opakujú rovnaké osoby. Podľa Čižnára sa tieto problémy netýkajú len východného Slovenska, ale začína to byť celé Slovensko.

„V týchto krajoch tým policajtom, ktorí tam boli zainteresovaní, ľudia neveria, a ja sa im nečudujem,“ poznamenal Čižnár s tým, že keď si prokurátor nevšimne pochybenia policajta, vykonáva si dozor biedne.

Hovoril aj o Kuciakovi

Pri prvotných úkonoch vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní boli aj pochybenia, uviedol Čižnár s tým, že to „trošku sťažilo rozbeh“ vyšetrovania. „Keby som povedal, čo si myslím, bola by hystéria,“ vyhlásil. Pochybenia podľa generálneho prokurátora je možné odstrániť, vyžaduje to ale čas navyše. „Mohli sme byť ďalej,“ uviedol.

Podľa Čižnára však z minulotýždňovej návštevy dozorujúceho prokurátora prípadu v Európskom parlamente vyplynulo, že europoslanci veria, že sa prípad dotiahne do konca a odpovede prokurátora ich uspokojili. To, že vyšetrovanie je nezávislé a bez prieťahov podľa Čižnára potvrdili aj zástupcovia Europolu a FBI. Ako dodal, dozorujúci prokurátor má voľne ruky informovať o aktuálnej situácii.