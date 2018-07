Haulík: Scenár s ponukou predsedu SaS Kiskovi je nepravdepodobný

Šéf národniarov Andrej Danko trvá na tom, že predseda SaS Richard Sulík ponúkal svoj stranícky post prezidentovi Andrejovi Kiskovi. O Sulíkovej ponuke informovala počas víkendu SNS. Sulík to poprel a Dankovi odkázal, že by nemusel "naletieť na každú klebetu, ktorou ho nakŕmi siska". Prezidentská kancelária sa k informácii nevyjadrila. Kiska v budúcoročných prezidentských voľbách kandidovať neplánuje, v politike však chce zostať, zatiaľ nepovedal v akej pozícii.

Predseda SNS Danko pre Pravdu povedal, že Sulíkovo vyjadrenie o tajnej službe nevníma ako relevantné a víkendové stanovisko jeho strany platí. Odkiaľ takéto informácie má, ale neprezradil. „Preferencie strany SaS klesajú, a preto sa takýto scenár naplní,“ povedal.

Svoje presvedčenie odôvodňuje najmä tým, že ak by Kiska podporil nejakú inú stranu, ovplyvní to percentá SaS. „SaS veľmi dobre vie, že keď príde strana Andreja Kisku, tak SaS nebude mať do mesiaca v prieskume ani toľko, čo mala v čase existencie strany Sieť,“ uviedol Danko.

Za motív predsedu SaS považuje relevantný strach zo straty preferencií a z neho plynúcu snahu o udržanie tejto pravicovej strany v parlamente.

Scenár, v ktorom by Sulík ponúkol najvyššiu stranícku stoličku súčasnému prezidentovi, považuje sociológ Pavel Haulík za nepravdepodobný.

„Predovšetkým preto, že SaS sa rovná Richard Sulík a tam sa zmeny robiť nedajú. To by nefungovalo,“ mieni Haulík. Sociológ si tiež nemyslí, že strana s podporou Andreja Kisku by mohla výrazne okresať voličskú základňu strany SaS.

„Tá nová strana je niečo, čo si dnes každý môže predstavovať, ako chce. Ale pokiaľ by naozaj vznikla, tak tie predstavy sa zúžia na to, čo bude reálne reprezentovať a ponúkať,“ spresnil Haulík, podľa ktorého tu neexistuje masívnejší počet voličov, ktorí by inklinovali k novému subjektu na čele s Kiskom.