Kiskova kúpna zmluva na pozemok je otázna

Popradský súd sa vecou bude zaoberať 28. septembra. Pôjde o druhé pojednávanie v tejto kauze. Prvé sa konalo v máji.

K procesu, kde v súdnej sieni sedí najvyšší ústavný činiteľ, vôbec nemuselo dôjsť, ak by sa prezident pokúsil o zmier. Nestalo sa tak ani po májovom súde, kde verdikt nepadol. „Nie, neozval sa,“ odpovedal Ján Franc na otázku Pravdy, či sa Kiska odvtedy pokúsil o mimosúdnu dohodu. Za ten čas sa podľa neho predsa len niečo zmenilo. Pozemok nezarastá burinou, ako by sa dalo očakávať, keďže nie je jasné, komu vlastne patrí. „Družstvo pozemok pokosilo, stará sa. Ja mám s ním zmluvu, on nie,“ doplnil lekár. Poľnohospodárske družstvo Mlynica, ktoré si pozemok od Franca roky prenajíma, podľa jeho názoru považuje zmluvu, na ktorej lekár figuruje ako majiteľ pozemku, za platnú, pretože o pozemok dbá.

Francova právna zástupkyňa Mária Kozáková už má k dispozícii dokumenty z katastra, ku ktorým dlho nemala prístup. Podľa výpovede zamestnankyne katastra sa spisové vklady z obdobia, do ktorého spadá aj sporný prevod Francovho pozemku, mali nachádzať v budove v Liptovskom Mikuláši, ktorú vlastní súkromník, a ten ich mal odmietať vydať. Napokon listiny, ktoré mali byť pod zámkom v Mikuláši, dostala Kozáková priamo na súde od zamestnankyne katastra. List vlastníctva, ktorý jej predložili s Kiskovým menom, nemá podľa nej dostatočné náležitosti, aké by mal mať. Protistrana by tak mala preukázať, že je platný.

Sporný pozemok kúpil Július Sirocký od firmy Agras a v roku 1999 ho predal Kiskovi. Ako poukazuje právnička, v kúpnej zmluve, ktorú uzavrel Kiska so Sirockým, je sporné to, že sa v nej nenachádza číslo listu vlastníctva. „Na kúpnej zmluve je len parcela, rozloha, typ a cena. Ak kupujete nehnuteľnosť, v kúpnej zmluve má byť uvedené číslo listu vlastníctva, číslo parcely a výmera. Tak sa to robí a tak sa to robilo aj v roku 1999. Odkiaľ teda vedeli, kde v chotári je parcela 662, keď tam chýbala jej identifikácia? Keď pán Kiska kupoval pozemok, bol povinný uviesť číslo listu vlastníctva predávajúceho a on ho neuviedol. Otázka teda znie, odkiaľ vedel, že to kúpil od vlastníka? On síce vyhlásil vo svojej výpovedi aj listinou, že veril dotyčnému. Ale vy nemôžete veriť dotyčnému, keď vám nedá list vlastníctva,“ vysvetlila Kozáková.

Platnosť dokumentov tak bude zrejme predmetom debaty na septembrovom pojednávaní. Ide o civilný spor, v ktorom sa má určiť, či pozemok patrí zubárovi Francovi, ktorému ho daroval jeho otec v roku 1998, alebo prezidentovi Kiskovi. Prezident nehnuteľnosť vrátiť odmieta a vraví, že si počká na rozhodnutie súdu. Prípad vyšetruje aj Národná kriminálna agentúra pre podozrenie z podvodu. Trestné stíhanie vo veci začal vyšetrovateľ v januári tohto roku. Obvinený zatiaľ nie je nik.

Kiskovi kúpu pozemku odporučil jeho vtedajší obchodný partner Michal Šuliga z Lučivnej, ktorý sa poznal s Ondrejom Žembom, bývalým mafiánskym bossom v Poprade. Parcelu s rozlohou 1,2 hektára, ktorej hodnota je okolo milióna eur, kúpil za podozrivo nízku cenu 1800 eur od Sirockého. Ten pozemok vlastnil len zopár dní po tom, čo bol pochybne vydržaný bez súhlasu majiteľa.

Ján Franc netušil, že pôda, ktorá patrí jeho rodine a jeho starý otec ju kúpil ešte v roku 1949, nie je jeho. Roky ju prenajímal poľnohospodárskemu družstvu, ktoré sa o ňu staralo. Za prenájom dostával ročne 21 eur alebo naturálie. Na pozemok celé roky chodil, kontroloval ho a umiestnil naň aj tabuľu so svojím telefónnym číslom a menom. To, že nie je majiteľom pozemku, sa dozvedel až v roku 2017.