Saková proti ruským motorkárom zatiaľ nezasiahne

O činnosť klubu sa má zaujímať aj Slovenská informačná služba. Ministerstvo vnútra sa proti nacionalistickým motorkárom zatiaľ zakročiť nechystá. Zasiahnuť by mala vláda, tvrdí bezpečnostný analytik.

Otvorenie Európskeho štábu motorkárskeho klubu Noční vlci sa uskutočnilo 23. júna v obci Dolná Krupá. Stručne o tom informovalo veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku na svojej webovej stránke, na slávnosti sa zúčastnil aj ich zástupca. Motorkársky klub, ktorý má byť verejnosti otvorený v septembri, sídli v prestavbe na okraji dediny. Budova, ktorá kedysi bývala štátnym majetkom, je dnes v súkromných rukách a nedávno prešla obnovou. Natretá je vo vojenských farbách, obohnaná vysokým múrom s ostnatým plotom.

Je to paravojenská skupina aktívna na Kryme aj východe Ukrajiny. Verbujú členov, ktorí potom odchádzajú bojovať na tieto územia. bezpečnostný analytik Jaroslav Naď

Založenie pobočky zaregistrovalo ministerstvo zahraničných vecí. „Snahy tohto klubu o etablovanie sa na Slovensku vnímame so znepokojením – názory, ktoré šíria niektorí jeho členovia považujeme za škodlivé, osobitne pokiaľ ide o tézy hraničiace s revanšizmom a prepisovaním histórie,“ zdôraznil hovorca rezortu diplomacie Peter Susko s tým, že aktivity členov zoskupenia je nutné pozorne monitorovať a vyhodnocovať.

Susko upozornil, že konkrétny postup voči takýmto skupinám patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra a minister diplomacie Miroslav Lajčák (Smer) vo veci komunikoval s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer). Tá zatiaľ nevidí dôvod na zásah. „Informáciu o tejto motorkárskej skupine rezort vnútra má. Doposiaľ v tejto súvislosti neboli evidované žiadne výtržnosti či protizákonné správanie,“ reagovala hovorkyňa rezortu Michaela Paulenová. Motorkári mali údajne na Slovensku založiť občianskej združenie, ministerstvo vnútra žiadny takýto subjekt ani požiadavku na jeho registráciu neeviduje.

Starosta Dolnej Krupej Teofil Mihalovič hovorí, že o sídle motorkárov nevie. Zatiaľ ho nekontaktovali ani obyvatelia s tým, že by boli znepokojení. „Zrejme to monitorujú. Nás s tým však nikto neoboznamuje, ani o tom nevieme ani ich tam nevidíme. Ja som tam motorku ani žiadneho jazdca nevidel. Viem, že niektorí motorkári tu na 9. mája prespali, išli položiť vence na Slavín a odišli. Aj to som sa dopočul len od riaditeľa polície v Trstíne, ktorí to monitorovali,“ uviedol starosta Mihalovič.

Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď klub vníma ako bezpečnú hrozbu. „Je to paravojenská skupina aktívna na Kryme aj východe Ukrajiny. Verbujú členov, ktorí potom odchádzajú bojovať na tieto územia. Aj sami majú kriminálne aktivity a sú pritom oficiálne platení ruskou vládou, od ktorej dostávajú desiatky miliónov eur ročne. Ich činnosť spočíva v propagande a ďalších aktivitách, ktoré sú za hranou zákonnosti,“ doplnil Naď.

Snahu klubu o rozšírenie pôsobnosti na Slovensko považuje bezpečnostný analytik za súčasť ruskej propagandy. „Je to súčasť prebiehajúce hybridnej vojny. Na Slovensku našli zjavne potrebné zázemie. Je neskutočné, že si mohli pri Trnave založiť takmer vojenskú základňu s ostnatými drôtmi a nedokážem pochopiť, ako to môžu slovenské bezpečnostné zložky tolerovať,“ upozornil Naď. Podľa neho činnosť klubu už monitoruje Slovenská informačná služba (SIS). „Oni však majú len informačnú povinnosť. Rozhodovaciu právomoc má vláda a tá sa musí rozhodnúť, ako s týmito informáciami nakladať,“ zdôraznil Naď. SIS ani úrad vlády na otázky o aktivitách klubu na Slovensku nereagovali.

Jaroslav Naď.

Najznámejší ruský motorkársky klub vznikol ešte v roku 1989 ako prvý svojho druhu vo vtedajšom Sovietskom zväze. Na konci milénia sa začal viac politizovať. Obrátil sa k myšlienkam ruského nacionalizmu a osobe Vladimira Putina. Na svoje aktivity dostávali od ruského štátu milióny rubľov. Podieľali sa na ruskej anexii ukrajinského polostrova Krym, za čo si od Putina vyslúžili vyznamenania. Spojené štáty americké a Kanada motorkársky klub a jeho vodcu Aleksandra Zaldostanova za podiel na ozbrojených akciách a verbovanie ozbrojencov pre konflikt na Ukrajine zaradili na svoje sankčné zoznamy.

Na Slovensku sa „vlci“ zviditeľnil v roku 2015, keď zorganizovali prejazd Európou pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny. Cestou do Berlína mali problémy na hraniciach, keď im vstup do krajiny pôvodne odmietli udeliť v Poľsku a Nemecku. Zastavili sa vtedy aj v Bratislave, kde 2. mája navštívili vojenský pamätník Slavín.