Vystačia dva milióny pre mladých medikov?

Nedostatok lekárov chce vláda riešiť po svojom. Lekárske fakulty od septembra majú prijať viac študentov. Dekanov fakúlt o to požiadal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Nechce to zadarmo, univerzitám prisľúbil finančnú dotáciu dva milióny eur.

„Stále zápasíme s nedostatkom personálu, lekárov, ako aj sestier a preto som požiadal dekanov lekárskych fakúlt v Bratislave, Martine, Košiciach, aby dodatočne prijali 185 nových študentov s tým, že budú vychádzať z prijímacích pohovorov, ktoré už majú za sebou,“ povedal premiér Pellegrini minulý týždeň v piatok. Podľa neho by sa primárne mali prijať záujemcovia v odbore všeobecné lekárstvo. Pôjde o študentov, ktorí dosiahli na prijímacích pohovoroch dobré výsledky, ale vzhľadom na kapacitu fakulty zostali pod čiarou a nemohli byť prijatí.

Spomínaných 185 študentov považuje Pellegrini za hraničné číslo, ktoré môže štát kapacitne a finančne podporiť. Finančný príspevok dva milióny eur za medikov už vyjednal s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer).

Ministerstvo zdravotníctva vidí v navýšení počtu študentov optimálnu možnosť na zlepšenie situácie. „Vnímame to ako pozitívny systémový krok,“ zhodnotila hovorkyňa Zuzana Eliášová. Asociácia súkromných lekárov upozorňuje, že každý rok vypadne zo systému niekoľko desiatok lekárov. „Tento rok odišlo 15 všeobecných lekárov bez náhrady, celkovo za posledné roky chýba asi 700 všeobecných doktorov,“ pripomenul prezident asociácie Marián Šóth. Najhoršie sú na tom podľa neho odľahlé regióny.

Vyprázdňujú sa však aj ambulancie špecialistov. Chýbajú očiari, alergológovia, kardiológovia či endokrinológovia. Ešte horšie je to pri detských odborníkoch. K detskému ortopédovi či ORL, ak rodič vôbec takého nájde, sa čaká aj pol roka. Za detskými kardiológmi či alergológmi v niektorých regiónoch cestujú desiatky kilometrov, úplne chýbajú detskí psychiatri „Môžeme povedať, že veľa lekárov je už v preddôchodkovom veku a skutočne hrozí, že o pár rokov nebude mať kto liečiť,“ varuje Šóth. Z roka na rok klesajú aj počty doktorov na záchrankách.

„Fakulta má dostatočné kapacity a prijať navyše študentov nevidíme ako problematické,“ reagoval na premiérovu výzvu dekan Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine Ján Danko. Ročne sa k nim hlási od 820 do 1600 študentov, prijmú len 100 až 125. Tento počet by mohli navýšiť o ďalších sto.

Dofinancovanie lekárskych fakúlt dvoma miliónmi eur však nebude podľa Danka dostatočné. „Ale každé navýšenie platby za študentov je pre fakultu zaujímavé,“ doplnil s tým, že viac študentov nepomôže vyriešiť problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu. Podľa štatistík fakulty zostáva na Slovensku len 75 % absolventov. „Nezáujem absolventov lekárskej fakulty zostať pracovať v slovenskom zdravotníctve je multifaktoriálny, okrem zlého finančného ohodnotenia je tu extrémne zlé pracovné prostredie, nedostatočné technické vybavenie zdravotníckych zariadení, ako aj veľmi negatívna klíma voči práci lekárov a sestier na Slovensku,“ vysvetlil dôvody šéf martinskej fakulty.

Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach iba krátko odpovedala, že po rokovaniach vedenia fakulty s predstaviteľmi ministerstva financií je schopná v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na všeobecné lekárstvo a o desať viac na zubné lekárstvo. Ročne prijíma zhruba 220 uchádzačov na všeobecné lekárstvo a 40 na zubné.

Labaš: Chýba nám jedna poriadna univerzitná nemocnica

Bývalý dekan lekárskej fakulty v Bratislave a prednosta Chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Labaš povedal, že v hlavnom meste môžu vziať aj tristo študentov navyše, ale nie je ich kde učiť. „Študenti potrebujú vyučovacie priestory, čiže učebne, prednáškové sály, v bratislavskom Ružinove nemáte skoro nič, Kramáre sú beznádejné, tam nepomôže ani rekonštrukcia. Jediná nemocnica ktorá spĺňa kritériá univerzitnej nemocnice, je, žiaľ, štátna nemocnica na Mickiewiczovej v Starom Meste,“ uviedol Labaš a poznamenal, že je v takom technickom stave, akom je. Podľa neho tiež chýbajú odborníci, ktorí by mladých lekárov vyučovali.

Rozostavaná nemocnica na bratislavských Rázsochách. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Aj Labaš prízvukuje, že tridsať percent všetkých študentov medicíny odchádza do zahraničia. „My vychovávame lekárov pre Európsku úniu. Keď prijmeme 150 študentov navyše, tak treba počítať s tým, že 50 z nich odíde,“ skonštatoval. „To, že bude viac študentov medicíny, je fajn, ale treba tiež pripraviť podmienky, že keď prídu do praxe, aby to predčasne nezabalili,“ zdôraznil šéf súkromných lekárov Šóth. Spoločenské uplatnenie lekára je dnes podľa neho nulové, finančné ohodnotenie je slabé, pritom ide o ťažkú a náročnú prácu.

Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že podmienky v nemocniciach zlepšuje. Zariadenia dostávajú dotácie na rekonštrukciu oddelení aj na nákup modernej techniky. Počty ambulantných lekárov sa snaží dopĺňať aj cez rezidentský program. Primárne sa zamerali na všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Prvých 63 rezidentov je už v praxi. Rezort podľa hovorkyne Eliášovej plánuje aj jeho rozšírenie o špecialistov na urgentnú medicínu a detských psychiatrov.