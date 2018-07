Európsky certifikát pootvorí vysokoškolákom dvere na trh práce

Vysokoškoláci môžu byť zaujímavejší pre zamestnávateľov. Umožniť by im to mal Európsky vodičský preukaz na počítač (ECDL). „Absolventi sa tak môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov a zvýšia tak aj svoju uplatniteľnosť na pracovnom trhu,“ priblížil rezort školstva. Získať ho môže bezplatne dvetisíc študentov vysokých škôl, a to prírodovedného, technického aj humanitného smeru. „Výnimkou sú však tí z Bratislavského kraja,“ upozorňuje ministerstvo. Certifikát môžu študenti získať prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Rezort školstva uisťuje, že medzinárodný certifikát ECDL nie je len o informatike. „Prostredníctvom získaných zručností vie študent rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí,“ dodáva ministerstvo. Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých na konci skladá študent skúšku. „Záujemcovia si z ponuky ôsmich modulov zvolia štyri podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu dištančne formou vyučovania cez internet,“ dodal tlačový odbor ministerstva. Príprava sa začne v septembri a prvé testovanie by sa malo uskutočniť na prelome septembra a októbra.

Študenti si tak osvoja základy práce s počítačom, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, používanie databáz, vytváranie prezentácii, základy práce on-line, prácu s obrázkami a grafikou či bezpečnosť pri využívaní informačno-komunikačných technológií (IKT). Záujemca sa môže prepracovať od základnej úrovne po pokročilú. Jeden kurz trvá dvadsať až štyridsať hodín. Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá. Certifikát bude môcť študent získať na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „V prípade dostatočného záujmu, študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite,“ avizuje ministerstvo. ECDL certifikát platí na neobmedzene dlhý čas. Nemá však záväznú platnosť, nie je tak povinnosťou zamestnávateľa či školy uznať tento doklad.

Základná úroveň dnes už nestačí

Osloveným vysokoškolákom sa myšlienka pozdáva. Certifikát má však podľa nich význam v praxi, len ak sa týka pokročilej úrovne. Mať doklad len za základnú úroveň považujú za zbytočné. „Certifikát som si robila ešte na strednej škole, ale nikdy som ho nevyužila a nikoho ani nezaujímalo, že ho mám. Učili sa tam úplné základy, nič, čo by nás nenaučili na hodinách informatiky,“ približuje skúsenosť Mária, študentka marketingu.

„Ak firma požaduje znalosť napríklad programu Excel, vytvoria test podľa svojich vlastných požiadaviek na kandidáta. Tie sú však nezriedka väčšie než znalosti pre základnú úroveň ECDL,“ dodala študentka ekonómie Gabriela.

Absolvovať školenie až na vysokej škole je preto podľa študentov neskoro. „Lepšie je prejsť aspoň základmi už počas strednej školy,“ mieni Melánia, študentka IT technológií. „Sú to základy práce s Office balíkom, používanie internetu a podobne. Dnes je to už štandard pre každého vysokoškoláka a zamestnanca,“ dodala Melánia.

Bezplatnosť je motivačná

To, že ide o bezplatný kurz, však študenti považujú za veľkú motiváciu, prečo sa prihlásiť. „Za podobný kurz som pred štyrmi rokmi zaplatil sto eur,“ pripomenul Peter, študent elektrotechniky. Podľa mladých ľudí je potrebné, aby ministerstvo rýchlo reagovalo na aktuálne zmeny v oblasti IT aj v rámci kurzov. „Dnes hýbu certifikátovým svetom napríklad tie z oblasti projektového riadenia či technológií,“ uzatvára Gabriela.

Systém a certifikát ECDL je súčasťou overovania, ale aj výučby bežných znalostí a zručností v IT už 20 rokov. Ministerstvo ho však pravidelne inovuje a dopĺňa. Základné digitálne zručnosti tak ostávajú stále aktuálne. V posledných rokoch sa kurz preto rozšíril napríklad o prácu s obrázkami a grafikou, o bezpečnosť pri práci s IKT či digitálny marketing