Nemocnice sa zbavia starých dlhov na odvodoch

„Do dnešného dňa boli oddlžené pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli na poistnom do 31. decembra 2016 voči nemocniciam,“ potvrdila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Akciovka Debitum prebrala na seba dlhy v hodnote za viac ako 194 miliónov eur. Poisťovňa podľa dohody s ministerstvom získa 183 miliónov eur. „Sociálna poisťovňa v týchto dňoch vyčísľuje finančné príslušenstvo k vysporiadaným pohľadávkam, ktoré bude tiež predmetom oddlženia,“ dodala Eliášová.

Debitum bola zapísaná do Obchodného registra ešte v roku 2013. Predmetom jej činnosti je správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona o sociálnom poistení. Stopercentným akcionárom firmy je ministerstvo zdravotníctva. „Predstavenstvo spoločnosti je zložené z dvoch zástupcov ministerstva zdravotníctva a jedného zástupcu Sociálnej poisťovne,“ spresnila hovorkyňa.

Dlžôb sa zbaví napríklad Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Fakultná nemocnica Trnava, Nemocnica s poliklinikou v Myjave, Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku či Sanatórium Tatranská Kotlina Vysoké Tatry. Ako naloží ministerstvo so získaným balíkom pohľadávok, je zatiaľ otázne. Podľa Eliášovej sú detaily zatiaľ v procese riešenia.

Hovorkyňa pripomína, že podobný postup pri riešení dlhov na zdravotných odvodoch sa nepoužije, pretože nemocnice neevidujú takéto záväzky po lehote splatnosti. Vyrovnanie dlhov voči Sociálnej poisťovni je jedným z krokov koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení, ktoré vlani schválila vláda. Celkovo má ísť naň 585 miliónov eur. Nemocnice majú najväčšie záväzky voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a liekov, Sociálnej poisťovni či daňovému úradu.

Druhá etapa oddlženia bude v najbližších mesiacoch

Do prvého kola oddlžovania sa zapojilo 29 štátnych, župných aj menších regionálnych nemocníc, zlikvidovali sa v ňom pohľadávky za 93,2 milióna eur. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť v najbližších mesiacoch, budú musieť nemocnice začať plniť ozdravné plány, ktoré odobrí ministerstvo. „Termín ich dodania je do 15. augusta, následne budú plány vyhodnocované,“ doplnila Eliášová.

Nový spôsob oddlženia nemocníc od starých dlhov navrhol bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru). Podľa koncepcie sa veritelia musia zriecť úrokov či poplatkov z omeškania. Na výber majú dve možnosti. Môžu sa s rezortom dohodnúť na pevnej zľave podľa veku pohľadávky, pričom bude platiť, že čím je dlžoba staršia, tým viac musí firma zľaviť. Veriteľ tak môže dostať vyplatené menej aj o 20 percent, minimálna diskontná sadzba je 2,5 percenta.

Druhou možnosťou bude elektronická aukcia, do ktorej budú veritelia dávať ponuky a vzdajú sa príslušenstva pohľadávky, to znamená úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov. Na prvú etapu oddlženia nemocníc je zatiaľ vyčlenených 80 miliónov eur. Všetky zariadenia by mali byť oddlžené do piatich rokov.

Druckerovu metódu mazania dlhov odmietajú dodávatelia zdravotníckeho materiálu a liekov. Z celkového dlhu 647 miliónov eur 43 nemocníc, evidovaného do konca roka 2016, viac než polovica pripadá práve im. Nepáči sa im, že späť nedostanú všetko. Firmy vypočítali, že budú ukrátené približne o 25 percent z istiny, ako aj o úroky. Považujú to za diskriminačné, a preto podali podnet na Ústavný súd. Ten o ňom ešte nerozhodol.