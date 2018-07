Práca v polícii neláka, zboru chýbajú stovky ľudí

Bezpečnostný analytik Milan Žitný si myslí, že mladí sa tejto práci vyhýbajú najmä kvôli slabému ohodnoteniu. Ak by podľa neho bolo lepšie, prinieslo by to kvalitnejšiu prácu a tá zase vyššiu dôveryhodnosť.

Koľko chýba policajtov Počet tabuľkových miest: 24 167

Priemerná obsadenosť: 91 %

Chýbajúci policajti: cca 2 175

Nástupný plat: 717 eur

Priemerný plat: 1 417 eur Zdroj: Prezídium Policajného zboru

Z celkových 24 167 tabuľkových miest je obsadených len 91 percent, doplniť treba okolo dvetisíc miest. Niet kým. „Zaznamenali sme pokles záujmu o službu v polícii,“ priznáva ministerstvo vnútra. Kritériá na prijatie do policajných služieb uvoľniť neplánuje. Mladých chce motivovať vyšším platmi, možnosťami kariérneho rastu a lepšou prípravou budúcich policajtov už po maturite.

Najviac policajtov chýba v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde je obsadenosť ešte nižšia ako 90 percent. „Samozrejme, že to súvisí s charakterom regiónu, v ktorom je najnižšia nezamestnanosť, vo všeobecnosti vyššie platy,“ vysvetlilo ministerstvo, ktoré špeciálne pre Bratislavský kraj spustilo kampaň „Staň sa policajtom v Bratislavskom kraji“. Tá je založená na prezentácii práce policajných zložiek cez videá.

Ministerstvo uznáva, že platy policajtov boli dlhodobo poddimenzované, najmä tie nástupné. V minulosti bol nástupný plat na úrovni 520 eur, dnes policajt v prípravnej štátnej službe dostane počas denného štúdia na získanie základného policajného vzdelania mzdu vo výške 717 eur. V roku 2009 zase priemerný plat predstavoval 1 260 eur. Počas krízového obdobia výrazne nerástol, v roku 2015 bol 1 337 eur. Vlani už stúpol na 1 417 eur.

Napriek tomu v minulom roku počet žiadostí o prijatie klesol. Kým v roku 2016 sa do zboru hlásilo takmer 5 000 uchádzačov, v roku 2017 to bolo 3 100. „Predpokladáme, že pokles je zapríčinený zvýšením vekovej hranice uchádzačov z 18 na 21 rokov. K tomuto kroku sme však boli nútení pristúpiť, pretože u 18-ročných novoprijatých uchádzačov nebola dostatočná osobnostná zrelosť a ešte v skúšobnej dobe opúšťali rady polície,“ domnieva sa rezort vnútra.

Využívanie moderných informačných technológií dnes zvláda organizovaný zločin na jednotku. V tejto oblasti na tom dobre nie sme. Milan Žitný

Nedostatok policajtov by nemal spôsobiť nárast kriminality, podľa ministerstva je výkon služby zabezpečený. „Aj keď ešte nie sú všetky miesta obsadené, pribúdajú policajti v uliciach. Novoprijatí policajti totiž sú zaraďovaní do priameho výkonu služby, a to najmä do služieb poriadkovej a dopravnej polície,“ vysvetlilo ministerstvo.

Od práce v zbore môže ľudí odrádzať aj nedôvera v políciu. Podľa výsledkov Eurobarometra má Slovensko najnedôveryhod­nejšiu políciu v rámci Európskej únie (EÚ). Prieskum ukázal, že našej polícii nedôveruje viac ako polovica respondentov, čo je najvyšší podiel zo všetkých krajín EÚ. Dôveruje jej len 38 percent, pričom v európskom priemere je to takmer dvakrát toľko – 73 percent. Najdôveryhodnejšiu políciu má podľa prieskumu Dánsko. Verí jej 93 percent opýtaných.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) v snahe zvýšiť dôveru k polícii na konci apríla vymenila takmer celé vedenie policajného prezídia. Podľa nej zistenia európskeho prieskumu ovplyvnilo časové obdobie, kedy sa realizoval. „Výsledky boli spracúvané v druhej polovici marca, a teda tesne po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vzhľadom na negatívny postoj a negatívne informácie voči polícii sa dali očakávať,“ domnieva sa Saková, ktorá pripomenula, že politickú zodpovednosť za vraždu prebrali bývalý premiér Robert Fico (Smer), exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer) i bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Saková tento pondelok avizovala aj ďalšie personálne zmeny vo vedení polície, zatiaľ však nespresnila aké.

„Je to strašne subjektívne. Laická verejnosť nie je schopná kvalitne a odborne vyhodnotiť prácu polície. Je to len o pocitoch a tie sa odvíjajú od negatívneho obrazu polície v médiách,“ hodnotí prieskum Eurobarometra bezpečnostný analytik Milan Žitný. Vinu za to však pripisuje najmä politikom. „Keď chceme kritizovať políciu, v prvom rade kritizujme politickú moc. Každá jedna vláda vymenila celé vedenie polície a dala si tam svojich. Považujem to za nehoráznosť, pretože polícia je odborné teleso, a nie politický nástroj na vykonávanie záujmov nejakej strany, ktorá obsadila ministerstvo vnútra,“ zdôraznil Žitný, podľa ktorého takýto prieskum netreba v súvislosti s klesajúcim záujmom o prácu polície preceňovať. Mieni, že väčší vplyv na to má nízke platové ohodnotenie a nepredvídateľnosť kariérneho postupu.

Žitný ako príklad uviedol oblasť boja s počítačovou kriminalitou. „Využívanie moderných informačných technológií dnes zvláda organizovaný zločin na jednotku. V tejto oblasti na tom dobre nie sme, pretože kvalitných informatikov nevieme zaplatiť, a preto to bude vždy vo veľmi zlej kondícii,“ pripomenul.

Podľa bezpečnostného analytika treba políciu stabilizovať tak, aby bol kariérny postup vypočítateľný. „Musíme sa snažiť vytvoriť čo najlepší model policajného zboru s dobre stabilizovanými riadiacimi kádrami, s kvalitným manažmentom a policajtom vytvoriť vhodné benefity. Sprofesionali­zovanie a platové ohodnotenie by priniesli vyššiu kvalitu policajnej práce a v konečnom dôsledku aj jej vyššiu dôveryhodnosť. Sú to nepochybne spojené nádoby,“ zdôraznil Žitný s tým, že vyššiu odbornosť by mohol priniesť aj pripravovaný zákon o voľbe policajných funkcionárov.