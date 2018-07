Kauza plastických operácií zatiaľ bez konca

Pacientom zo zahraničia sprostredkúvala operácie agentúra New Look Holiday, zaregistrovaná na Panenských ostrovoch.

Pacientom zo zahraničia sprostredkúvala operácie agentúra New Look Holiday, zaregistrovaná na Panenských ostrovoch. Autor: TASR , František Iván

Pred pol rokom sa prevalil škandál, že na Klinike plastickej rekonštrukcie a estetickej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach sa účtujú dvojaké ceny. Pacientom zo zahraničia sprostredkúvala operácie agentúra New Look Holiday, zaregistrovaná na Panenských ostrovoch. Zákroky, ktoré absolvovali na klinike, platili v hotovosti. A platili oveľa viac, ako sa uvádza v oficiálnom cenníku. Napríklad liposukcia brucha stála oficiálne 900 eur, cez agentúru však až 2 450 eur. Finančný rozdiel mal vraj skončiť v súkromných vreckách konkrétnych osôb z kliniky.

Po prevalení kauzy sa do vnútorného vyšetrovania pustila nielen samotná nemocnica, ministerstvo zdravotníctva, ale aj polícia. Kým zdravotnícke zložky vyšetrovanie ukončili, polícia prípad stále rieši. Podľa hovorkyne nemocnice v Košiciach Ivany Staškovej rozviazali pracovný pomer s dvomi zamestnancami, ktorí boli do kšeftov a agentúrou priamo zaangažovaní. Podľa našich informácií ide o bývalého primára na klinike plastickej chirurgie a lekára, ktorý operácie vykonával.

„V tejto veci boli vypočuté desiatky osôb. Vnútornou kontrolou v nemocnici sa zistilo, a potvrdila to aj kontrola ministerstva zdravotníctva, že s agentúrou New Look Holiday nemocnica nespolupracovala. Kontrola ďalej potvrdila, že pacientky uhrádzali za operácie iné sumy, ako mali hradiť v zmysle cenníka, a tým našej nemocnici vznikla finančná škoda. Jej výšku však môžu určiť len orgány činné v trestnom konaní na základe znaleckého posudku,“ poznamenala Stašková.

Z vyšetrovania ďalej vyplýva, že vedenie nemocnice neporušilo žiadne všeobecne záväzné normy. „Kontrola ukázala, že došlo k osobnému zlyhaniu a porušovaniu predpisov zo strany niektorých konkrétnych zamestnancov nemocnice. Nie je vylúčené, že došlo aj k ich osobnému obohateniu. Potvrdenie týchto skutočností je úlohou polície,“ uvádza sa v stanovisku rezortu zdravotníctva. Vo funkcii riaditeľa univerzitnej nemocnice zostal Milan Maďar.

Krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová konštatuje, že spisový materiál s uvedeným skutkom bol ešte v apríli postúpený Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), expozitúre Východ. „Vyšetrovateľ národnej jednotky finančnej polície NAKA začal trestné stíhanie vo veci, avšak vzhľadom na stále prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie,“ zdôraznil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Život v košickej fakultnej nemocnici aj samotnej klinike plastickej chirurgie sa medzitým vrátil do normálnych koľají. Plastické operácie sa v Košiciach opäť robia a klinika má podľa Staškovej nové vedenie. Zvýšila sa však vnútorná kontrola, aby k podobným prešľapom nedochádzalo.

„Plastika posiela vedeniu nemocnice na týždennej báze zoznamy samoplatcov, ktorí u nás podstupujú výkony. Naďalej prebiehajú náhodné kontroly, a to nielen na tomto pracovisku, ale aj na ďalších. Treba zdôrazniť, že dôvera medzi vedením nemocnice a vedením každého pracoviska je hlavným predpokladom, aby sa už takáto situácia nezopakovala,“ dodala Stašková.

Podľa oficiálnych štatistík sa vlani uskutočnilo na plastickej klinike v Košiciach okolo 1 800 operácií, z toho dvesto si zaplatili samoplatcovia. Až 137 z nich pochádzalo zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.