Marián už v Piešťanoch nelieči

Do Piešťan niekoľko dní mierili Rómovia zo Slovenska, Rakúska či Švédska. Vraj tam muž menom Marián liečil chorých. Ešte aj v stredu prišli Rómovia z Čiech, no Marián si zrejme našiel nové miesto na liečenie.

Domácim sa nepozdával najmä hluk, odpad a smrad, pretože denne do Pažitského parčíka prišlo aj sto ľudí a nie sú tam nainštalované toalety.

Podľa náčelníka Mestskej polície Marcela Mihalika sa v parku, kde kedysi býval cintorín, usadil od štvrtka minulého týždňa 40-ročný Marián. Rozkríklo sa o ňom, že má liečiteľské schopnosti. „Fáma sa rozšírila po rómskej komunite,“ pokračuje Mihalik.

Mestský úrad riešil situáciu rôznymi spôsobmi. „Oslovili sme rómskeho splnomocnenca, úrad verejného zdravotníctva a snažili sme sa spojiť aj s Mariánom. Ten sa však nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska,“ opisuje hovorkyňa Mestského úradu Eva Bereczová.

Mesto nemohlo zhromaždenia zakázať, tak sa ich snažilo aspoň usmerňovať. „Polícia zvýšila dohľad nad touto lokalitou, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia, neprimeranému hluku, prípadne iným problémom,“ vyjadril sa primátor mesta Miloš Tamajka na sociálnej sieti.

Nakoniec sa situácia vyriešila sama. Marián sa už v utorok v parku neukázal, pretože údajne lieči inde – v malej dedine pri Piešťanoch a niekde na juhu Slovenska. „Hľadali sme aj niekoho z vyliečených, ale žiadneho sme nenašli a pravdepodobne aj preto Rómovia uznali, že je zbytočné čakať v parčíku. V utorok skupinka Rómov, ktorí dostali plastové vrecia, upratovala,“ dodáva Mihalik.

V stredu prišli do Piešťan ďalšie tri autá s českou poznávacou značkou. Mestská polícia sa však dohodla s miestnymi Rómami, že im celú situáciu objasnia a vysvetlia, že „liečiteľ“ tam už nie je. „Je pravda, že štátna polícia mala s Mariánom nejaký kontakt, no toto jeho konanie je slobodná vôla, ktorú žiadny zákon nezakazuje. My zatiaľ nemáme žiadny dôvod ho riešiť,“ uzatvára Mihalik.