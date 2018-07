Extrémistický útok v Poluvsí preveruje NAKA

Polícia prijala trestné oznámenie ešte v sobotu, podala ho Joelova manželka. „Vo veci začali bezodkladne konať policajti protiextrémistickej jednotky NAKA, nakoľko ide o podozrenie z trestného činu extrémizmu. Podozrivá osoba bola so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zadržaná a vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 41-ročnému Antonovi Š. za prečin nebezpečného vyhrážania, prečin výtržníctva a prečin nebezpečného vyhrážania spáchaného na chránenej osobe, dieťati a z osobitného motívu, z nenávisti pre príslušnosť obetí k inej rase a pre farbu pleti,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Anton je na základe utorňajšieho rozhodnutia špecializovaného súdu vo väzbe. Sudca ho v nej nechal pre obavu z toho, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Obvinený proti tomu podal sťažnosť, rozhodovať o nej bude Najvyšší súd.

Podľa obyvateľov bol útok na manželov nechutný a nebol prvý. „Auto majú poliate farbou, to všetko on. Viackrát im vykrikoval pred domom a mal rasistické narážky, tentoraz kričal, že negri majú ísť do plynu a žene nadával, že si vzala černocha,“ povedal sused.

Susedia nechcú zverejniť svoje mená, v dedinke Poluvsie majú pred týmto útočníkom strach. Joel nie je podľa nich jediný, na ktorého si trúfol. „Už asi šesť rokov tu robí zlobu, kričí na ulici na ľudí, že ich pozabíja. Má psychické problémy. Veľakrát tu boli policajti, ale nemohli nič riešiť, lebo nikoho nenapadol fyzicky, vždy vbehol do domu. Navyše sa ľudia báli proti nemu podať trestné oznámenie, lebo je schopný všetkého,“ dodal jeden z obyvateľov. Naposledy sa mal Anton pod vplyvom alkoholu pokúsiť autom zraziť mamičku s dieťaťom v kočíku a druhým, štvorročným na bicykli.

„Chcel do nich zacúvať, kolesom však vybehol na obrubník, a to ho zastavilo, ani tentoraz však na neho nepodali trestné oznámenie,“ poukázal ďalší obyvateľ dediny. Podľa zamestnancov úradu dostávajú na Antona sťažnosti približne každý tretí deň. Starosta obce Martin Šujan potvrdil, že v súvislosti s útokom na Joela vypovedal na polícii. Rodina sa do Poluvsia prisťahovala pred nedávnom zo susedného Česka. Z tejto dediny pochádza Joelova manželka, ktorá sa s partnerom zoznámila vo Veľkej Británii.