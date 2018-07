Smer sa roztržke medzi SNS a Mostom-Híd len prizerá

Prestrelka slov alebo základ vážneho sporu v koalícii, ktorý neskôr môže eskalovať? Postoj k právam homosexuálov rozdeľuje dve koaličné strany SNS a Most-Híd. Smer zatiaľ stojí bokom. Ľudskoprávny aktivista Peter Weisenbacher si myslí, že do diskusie na túto tému by sa mal zapojiť aj on.