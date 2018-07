Zelená žaba, príbeh znovuzrodenia kúpaliska

Funkcionalistické kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach je jedinečné nielen svojou architektúrou, ale aj históriou. Pred niekoľkými rokmi chátralo a predpokladalo sa, že skončí na smetisku dejín. Dnes je vďaka českému podnikateľovi Ivovi Valentovi všetko inak.

História kúpaliska siaha do druhej polovice tridsiatych rokov minulého storočia.

Funkcionalistická stavba je dielom brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa. Stojí na kopci nad kúpeľným mestom, obklopená horami. Hlavný bazén navyše ručne tesali do skaly. Dnes je Zelená žaba technickým unikátom zapísaným v zozname pamiatok. „Vlani oslavovala osemdesiate výročie. Ide o dielo medzivojnovej architektúry. Pôvodným cieľom bolo, aby ľudia trošku odišli z mesta. No a po prvej svetovej vojne mala slúžiť aj na oddych vojakov. Tak vznikla myšlienka vystavať kúpalisko v lese,“ povedal prevádzkový manažér Lukáš Jagnešák.

Hlavný bazén v 30. rokoch tesali robotníci do skaly ručne. Autor: archív Zelenej žaby

Už len vytesať bazén do skaly bolo nadľudskou prácou, chlapi pracovali ručne. Ikonické Fuchsovo dielo otvárali s veľkou slávou v roku 1937 za účasti vtedajšieho československého prezidenta Edvarda Beneša. Ten sa však po kúpalisku len prešiel v bielom obleku a širáku, bazén nevyskúšal.

Od slávy ku dnu a späť

Dlhých sedemdesiat rokov fungovala prelomová stavba bez problémov a tešila sa obrovskej návštevnosti. Chodili tam nielen Trenčianskote­pličania, ale aj ľudia zo širokého okolia. „Jáj, žaba! To som vzala ráno deti, rožky s paštétou a už sme aj šli z Trenčína autobusom do Teplíc. Decká sa máčali vo vode celý deň a ja som si užívala slnka,“ spomína Jarmila Sedláková (66).

Takých ľudí ako pani Jarmila bolo množstvo. Keď v roku 2000 došlo k havárii a hlavný bazén praskol, znamenalo to doslova pohromu. Aj pre kúpeľné mesto, ktoré bolo na svoj unikát nesmierne hrdé. Opraviť však bazén a zrekonštruovať areál kúpaliska, v ktorom sa sedemdesiat rokov nerobili žiadne zásahy, bola nesmierne náročná úloha. Najmä finančne. Roky sa zdalo, že Zelenú žabu už nikto nevzkriesi.

Kúpalisko navyše menilo majiteľov a dostalo sa do stavu, keď viac pripomínalo ruinu ako unikátnu stavbu. „Mám veľmi blízky vzťah k Trenčianskym Tepliciam a k celému tomuto regiónu. Často sem chodím s rodinou a vyšli sme si aj na kúpalisko… Jedného dňa som si zaumienil, že to tu takto nenechám a pustím sa do toho,“ vysvetľuje Ivo Valenta rozhodnutie, že sa so svojou spoločnosťou Synot pustí do opravy Zelenej žaby.

Rekonštrukcia kúpaliska po havárii hlavného bazéna v roku 2000. Autor: archív Zelenej žaby

Ani nákladná rekonštrukcia však nemusela znamenať pre kúpalisko nový život. Problém bol najmä s pamiatkarmi, ktorí mimoriadne prísne dohliadali na celú opravu. „V polovici investície dokonca uvažoval, že to celé stopne,“ potvrdzuje to aj prevádzkový manažér Lukáš Jagnešák. Napokon však areál pretvoril do súčasnej podoby, pričom komplexná rekonštrukcia stála približne desať miliónov eur. Z vlastného vrecka zaplatil 8,5 milióna, z eurofondov získal pol druha milióna.

Dnes už Zelená žaba nie je len kúpaliskom. V tridsaťtrime­trovom bazéne ponúka atrakcie, ako sú masážne trysky, fontána či divoká rieka. „Nad bazénom je VIP zóna s menším bazénom a vírivkou. Je určená len pre obmedzené množstvo ľudí, ktorí sa chcú doslova nechať rozmaznávať. K dispozícii majú personál, ležadlá, občerstvenie počas celého dňa, plus prístup do všetkých zón,“ pokračuje Jagnešák. Pre deti majú detský bazén a pre mamičky vírivku.

V areáli pribudli aj ubytovacie priestory v podobe lifestylových drevených obytných kontajnerov. Autor: archív Zelenej žaby

V zadnej časti areálu zostala legendárna kolkáreň, nájdeme tu aj dva bufety, zmrzlináreň a hlavnú reštauráciu. Samozrejme, nechýbajú ihriská či nafukovací hrad. Jedinečný je tiež saunový svet, ktorý je otvorený počas celého roka.

Ubytovanie na Zelenej žabe nie je a nikdy nebolo, to sa však čoskoro zmení. „Plánujeme ubytovanie v lifestylových drevených obytných kontajneroch. Privezú ich kompletne hotové a na petky ich zloží vrtuľník. Je to novinka, ktorú chceme stihnúť do konca roka,“ uzatvára Jagnešák. V domčekoch nebude televízor, nepovedie k nim ani cesta. K dreveničkám sa bude dať prejsť cez kúpalisko a ľudia nájdu oddych obklopení lesom a s možnosťou pozorovať z terasy lesnú zver, ktorá je všade naokolo.

Návštevnosť každým rokom rastie

Žaba sa po pätnástich rokoch chátrania stala miestom plným ľudí. Kým v roku 2016 navštívilo saunový svet 8 500 ľudí, v roku 2017 ich už bolo 9 395 a vlani číslo stúplo na desaťtisíc. Bazén vyhľadalo v roku 2016 37 550 ľudí, o rok neskôr 37 700 ľudí a vlani ich už bolo 44 000.

Hlavná budova, funkcionalistický skvost medzivojnového obdobia. Autor: archív Zelenej žaby

„Kúpalisko Zelená žaba je architektonickým skvostom medzivojnového obdobia. Pre krásnu architektúru, súlad stavieb s okolitou prírodou, a najmä vďaka kvalitným službám je veľmi vyhľadávané. Navštevujú ho nielen domáci obyvatelia Trenčianskych Teplíc a kúpeľní hostia, ale aj takzvaní nostalgickí návštevníci z celého Slovenska a Česka, ktorí toto kúpalisko navštívili ešte ako deti a chcú si pripomenúť zážitky z detstva,“ hovorí výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trenčíne Eva Frývaldská.

Potvrdzuje, že znovuotvorenie kúpaliska má obrovský význam nielen pre samotné kúpeľné mesto, ale aj pre celý región. „Ponuka turistických lákadiel sa rozšírila o nový moderný komplex, ktorý svojimi službami uspokojí aj najnáročnejšiu klientelu. Kvalita služieb sa každoročne zvyšuje, tento rok je napríklad novinkou predaj online vstupeniek, ktoré si návštevníci kúpia z pohodlia domova a vyhnú sa čakaniu v rade pri pokladnici,“ upozorňuje Frývaldská.

Žaba je nostalgia a splnený sen

Rekonštrukciu a znovuotvorenie Zelenej žaby chváli aj primátor kúpeľného mestečka Štefan Škultéty. „Žaba na jednej strane neodmysliteľne patrila k Trenčianskym Tepliciam, keď však tak dlho chátrala, už takmer nik neveril, že by znova niekedy otvorila svoje brány. Z môjho pohľadu je to, akoby sa splnil sen mnohých obyvateľov a návštevníkov Trenčianskych Teplíc,“ priznáva primátor.

Na otvorení Zelenej žaby v roku 1937 sa zúčastnil aj vtedajší prezident Edvard Beneš. Autor: archív Zelenej žaby

V tomto roku sa začala tretia sezóna znovuzrodenej Zelenej žaby. „Už si ani nevieme predstaviť život bez nej. Mnohým našim obyvateľom sa spája s detstvom, prvými láskami, stretnutiami, atmosférou… A to možno povedať aj o návštevníkoch z iných miest, ktorí k nám pravidelne chodievali. Dnes však areál láka aj nových zákazníkov, je tu priestor aj pre rodiny s deťmi a novú generáciu, ktorá nemá žiadne spomienky na Zelenú žabu z minulosti,“ pokračuje primátor.

Škultéty s hrdosťou hovorí, že iné takéto kúpalisko na Slovensku neexistuje. Vyzdvihuje, že komplex sa nachádza v lese, v kopci, s bazénom vytesaným v skale a s nádhernou architektúrou. Navyše, je to národná kultúrna pamiatka. „To všetko dohromady robí Zelenú žabu unikátnou a úplne odlišnou od tých klasických mestských kúpalísk,“ uzatvára prvý muž Trenčianskych Teplíc.

Český senátor a podnikateľ Ivo Valenta je spolumajiteľom denníka Pravda.