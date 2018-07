Mafiánovmu komplicovi zvýšili trest za mrežami na 32 mesiacov

Polícia dostala 15. decembra v skorých ranných hodinách oznámenie, že dvaja muži v kuklách sa v obci Opoj v Trnavskom kraji pokúšajú ukradnúť auto. Na miesto vyrazila policajná hliadka z obvodného oddelenia PZ v Trnave aj hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Po príchode policajtov maskovaní muži nasadli do svojho auta značky Audi, pričom do vozidiel hliadok narážali z cieľom vytvoriť si únikovú cestu. Policajti začali strieľať a oboch maskovaných mužov postrelili, Ján Golis, známy aj ako údajná hlava bankomatovej mafie, na následky zranení zomrel.

Na miesto udalosti prišiel Matúš Ščibranyi, ktorý policajtov označil za vrahov, ktorých by mali strieľať a odznel aj výrok, že jedného z desiatich odj..e. Súd tento výrok vyhodnotil ako útok na verejného činiteľa. "Necítim sa byť vinný. Keby som niečo také povedal, tak svedkovia, ktorí tam boli, by vyhrážky počuli,“ bránil sa pred senátom Krajského súdu v Trnave 27-ročný Ščibranyi. Rozsudok prvostupňového súdu v časti o vine krajský súd nespochybnil, zmenil len výrok o výške trestu. Pôvodný trest označil za príliš mierny aj vzhľadom na to, že v čase spáchania skutku bol obžalovaný v podmienke. Nový trest Ščibranyi odmietol komentovať. Na otázku, aký mal vzťah s Golisom, odpovedal, že žiadny.