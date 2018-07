Analytik Naď: Bezpečnostné zložky zlyhali

Ako je vôbec možné, že pri Trnave vznikol súkromný priestor plný vojenskej techniky?

Je to pre mňa naozaj nepochopiteľné. Aby bezpečnostné zložky umožnili osobe alebo osobám, ktoré majú styky na polovojenské skupiny typu Slovenskí branci, ale aj iné zahraničné skupiny, vytvoriť si tu nielen filiálku Nočných vlkov, ale zároveň aby získavali pod zámienkou vytvárania nejakého vojenského múzea od štátnych inštitúcií vyradenú techniku, ktorú dokážu rýchlo repasovať a obnoviť jej činnosť… Je to obrovské bezpečnostné riziko, veľký problém a je potrebné túto vec okamžite riešiť. Tí ľudia majú prepojenie na polovojenské skupiny a zahraničnú polovojenskú skupinu, ktorá je aktívna aj vojensky na Kryme, na východnej Ukrajine.

Dá sa z fotografií identifikovať vojenská technika?

Zo záberov to nebolo veľmi dobre viditeľné, no boli tam bojové vozidlá pechoty (kategória obrnených vozidiel, pozn. red.), pásové vyslobodzovacie vozidlá a ak som dobre videl, tak aj tank. Okrem toho tam boli veľké sklady a predpokladám, že je v nich ďalšia technika. Videl som tankodróm, strelnicu… Naozaj, vojenské cvičisko zopár kilometrov od jadrovej elektrárne, kúsok od hlavného mesta.

Ako by mali reagovať štátne orgány?

Očakávam, že sa aj cestou Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby (SIS) preverí, odkiaľ technika je. Ďalej by sa malo zistiť prepojenie na „závadové“ osoby, či už zo Slovenských brancov, ale aj z vedenia Nočných vlkov. Na základe toho by sa mala prehodnotiť licencia, ktorú musí mať človek, ktorý chce obchodovať s vojenským materiálom alebo ho získavať, ktorý chce mať strelnicu a podobne. Musí sa preveriť, či sú všetky dokumenty v poriadku a následne sa rozhodne, či by nemalo dôjsť z bezpečnostných dôvodov k zániku organizácie Noční vlci na Slovensku. Ďalšie kroky závisia od toho, čo zistia relevantné zložky. V každom prípade podľa môjho názoru dochádza k zlyhaniu bezpečnostných zložiek, či už Vojenského spravodajstva, možno aj SIS.

Nachádza sa niekde na Slovensku podobný súkromný areál?

Pravdupovediac neviem o tom, že by bolo niečo podobné mimo areálov, ktoré sú v gescii Ozbrojených síl a podnikov, ktoré opravujú vojenskú techniku. Nevylučujem, že to niekto v súkromí má, strelnice sú pomerne bežné, hoci aj na tie je potrebná špeciálna licencia. Ale tankodróm a cvičenie na technike, ktorú som tam videl… O tom neviem. Hoci ani o tomto sme nevedeli a nemusíme vedieť aj o množstve iných vecí. Na to má slúžiť Vojenské spravodajstvo, ktoré to má mať pod palcom. Som presvedčený, že veľká časť tej techniky pochádza z Ozbrojených síl, to znamená, že na základe nejakého rozhodnutia sa tam musela dostať a teraz treba poctivo preveriť, či nebol porušený zákon. Najmä ak organizácie Slovenskí branci a Noční vlci eviduje nielen SIS, ale aj ministerstvo vnútra, resp. Policajný zbor.

Ako sa vôbec môže človek dostať k takémuto materiálu?

Možností je viacero. Najpravdepodob­nejšia je tá, že odkúpili techniku, ktorú Ozbrojené sily stanovili ako ďalej neupotrebiteľnú. Ten proces je jasný, v prvom rade sa ponúka múzeám, následne súkromným osobám. Legitímne sú tiež otázky, či bola robená súťaž, alebo či si konkrétny pán vytvoril iba na papieri nejaké múzeum. To by bolo minimálne na hranici podvodu, keďže všetci dobre vidíme, že to žiadne múzeum nie je.