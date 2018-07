Transformácia SAV sa podľa právnej analýzy už uskutočnila

Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) sa už uskutočnila. Potvrdenie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR len deklaruje stav, ktorý nastal 1. júla. Vyplýva to z analýzy advokátskej kancelárie, ktorú si SAV nechala vypracovať. Šéf akadémie Pavol Šajgalík tiež avizoval, že sa SAV obráti na prokuratúru, aby rezort školstva vyzvala na konanie.

„Transformácia prebehla, práva, povinnosti a majetok podľa nášho názoru, lebo si myslíme, že podmienky splnené boli, prešli. Potvrdenie je len deklarácia toho, čo sa v skutočnosti stalo,“ povedal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá je autorom analýzy. Podľa jej názoru malo tiež ministerstvo VVI zapísať do registra k 1. júlu. Leontiev upozornil, že zákon pre transformáciu nevyžadoval žiadnu podmienku okrem plynutia času. Rovnako práva a povinnosti prechádzajú na VVI od 1. júla splnením povinnosti a nie sú viazané na procesný úkon MŠVVŠ.

Podľa názoru právnikov SAV predložila dokumenty včas, aj ak boli predložené po 31. máji. „Od posledného listu, ktorým ministerstvo školstva vyčítalo chýbajúce dokumenty by podľa nás mala plynúť 30-dňová lehota, aby boli dokumenty doložené,“ podotkol Leontiev. To podľa SAV splnila. Teraz podľa neho plynie 30-dňová lehota rezortu školstva, aby tieto dokumenty skontrolovalo (nie obsahovo, ale formálne) a potvrdenie vydalo.

Dodal, že ak by k tomu nedošlo, išlo by o stav nečinnosti verejného orgánu a SAV má právo podať podnet na prokuratúru, aby to preskúmala. „Pri zápise, ktorý sa neudial k 1. júlu, už nečinnosť existuje, pri nevydaní potvrdenia nečinnosť bude existovať po uplynutí 30 dní,“ konštatoval právnik.

Ministerstvo argumentovalo nesplnenie povinnosti napríklad nepredložením vnútorných predpisov VVI. „Z právneho hľadiska je jasné, že vnútorný predpis nemôže pred 1. júlom vydať inštitúcia, ktorá sa až 1. júla transformuje. Akákoľvek požiadavka a sankciovanie nepredloženia predpisov pred 1. júlom je z právneho hľadiska nelogické,“ uviedol Leontiev. Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca, aj keď podľa právnikov má na to čas do konca roka.

Ministerstvo: Za právne vákuum je zodpovedná SAV

Ministerstvo školstva poskytuje všetku súčinnosť, avšak nemôže tolerovať porušovanie zákona. Podľa toho môže byť na verejné výskumné inštitúcie (VVI) prevedený majetok, pracovnoprávne vzťahy a peňažné prostriedky až po založení vnútorných predpisov do zbierky listín. Slovenská akadémia vied ich však ešte nepredložila, uviedol v reakcii odbor komunikácie ministerstva školstva.

„Predseda SAV zaslal 19.7.2018 list ministerke školstva, v ktorom ju informuje, že SAV začne predkladať ministerstvu vnútorné predpisy verejných výskumných inštitúcií. Aj uvedené dokazuje, že akadémia nedodala do konca mája všetky dokumenty potrebné k úspešnej transformácii svojich inštitúcií,“ napísali z ministerstva.