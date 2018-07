Kaliňák: Noční vlci sú rizikom pre Ukrajinu, nie pre nás

V tom, že jeho kamarát vedie pobočkou Nočných vlkov na Slovensku, nevidí Kaliňák nič protizákonné. Rovnako ani to, že v Hambálkovom areáli, ktorý je polovojenským táborom, cvičili Slovenskí branci.

Aký je váš vzťah s pánom Hambálkom? Ste priatelia, poznáte sa dlho?

Pán Hambálek je ortodoxným motorkárom dlhé roky a povedal by som, že je zakladateľom motorkárstva na Slovensku. Poznáme sa dlho. Nestretávame sa, bohužiaľ, tak často, ako by som chcel. Každý má inú prácu a vídame sa len limitovane. Neviem, čo chcete definovať ako priateľstvo, ale áno poznáme sa veľmi dobre. Vážim si na ňom, že zadarmo a vo svojom voľnom čase robil niečo pre túto krajinu. Pán Hambálek zasahoval s dobrovoľným hasičským združením Pole pri mnohých nešťastiach, ktoré sa na Slovensku stali. Či to boli povodne v roku 2013 alebo pád lietadla pri Dubnici nad Váhom. Niekoľko dní toto združenie prepravovalo lieky a ľudí do lokalít, ktoré odrezala voda, bez nároku na honorár. Zachraňovali životy a konali dobro. Prečo si mám myslieť, že niekto s takouto vizitkou je bezpečnostným rizikom?

Pretože vedie slovenskú pobočku Nočných vlkov. Nedostali ste pozvánku medzi týchto motorkárov?

Všimli ste si, že som sa zatiaľ nepridal. Mám rád svoju nezávislosť, ale nemám nič proti tomu, že fungujú. Poznám ľudí z rôznych motorkárskych klubov v Amerike aj Európe. Ja som si vždy jazdil podľa svojich predstáv a keď sa niekto chce pridať, kedykoľvek môže. Členstvo v žiadnom klube zatiaľ nemám.

Ministerstvo zahraničných vecí však vznik pobočky znepokojil a niektoré názory Nočných vlkov považuje za škodlivé. Rezort obrany Hambálkovmu združeniu zrušil zmluvu na prenájom starej vojenskej techniky práve pre takéto pozadie.

Ministerstvu obrany sa čudujem, ale k tomu sa radšej nevyjadrujem. K stanovisku ministerstva zahraničných vecí môžem povedať toľko, že neviem, že by niekedy Noční vlci smerom k Slovensku niečo povedali. Keď tu boli, správali sa slušne. Vychádzame z toho, že všetko, čo je ruské, je zlé? Máme demokraciu a princíp kolektívnej viny by nám mal byť cudzí. Neviem o tom, že by boli Noční vlci bezpečnostným rizikom pre Slovensko. Pre Ukrajinu, môžem súhlasiť, ale my nie sme Ukrajina.

Na pojazdných tankoch a obrnených transportéroch v areáli sídla Nočných vlkov cvičili Slovenskí branci, ani to vám neprekáža?

Čo to má so Slovenskom? Prečo spájate Nočných vlkov s brancami? V osemdesiatom deviatom sme si vybojovali slobodu robiť všetko, čo nie je zákonom zakázané. Zatiaľ som neregistroval jedinú vec, ktorou by porušili zákon. Buď sme demokratickou krajinou, alebo sa vráťme do komunizmu a potom to môžme riešiť podľa toho, kto je náš nepriateľ a poďme ich všetkých zatvárať. To, že sa nám to nepáči, je v poriadku. Môžeme mať odlišné názory. Ak má byť niekto bezpečnostným rizikom, musí spáchať niečo, čo je v rozpore s našimi zákonmi. O ničom takom neviem.

Z ministerstva vnútra v čase, keď ste ho viedli, dostávalo dobrovoľné hasičské združenie Pole, ktoré založil Hambálek, desiatky tisíc eur. Podľa aktuálneho stanoviska vášho bývalého rezortu tomuto zboru išlo viac peňazí ako ostatným, pretože bol v špeciálnej kategórii. Nebol to z vašej strany konflikt záujmov?

Máme dotácie na modernizáciu hasičskej techniky a na činnosť dobrovoľných združení. Oni podľa mňa práve na modernizáciu paradoxne nedostali. Dostávali dotácie na činnosť. To je nárokovateľná položka pre všetkých, ktorí sú v systéme. Vytvorte si dobrovoľný hasičský zbor a dostanete pravidelnú ročnú dotáciu aj vy. To majú všetci. Stačí sa prihlásiť do systému. Konflikt záujmov absolútne vylučujem. Jednak som sám členom iného dobrovoľného zboru. Aj ten dostal dotácie, presne také isté ako každý iný v tejto kategórii, pretože sú po splnení podmienok zo zákona nárokovateľné. Pri konflikte záujmov z toho niekto musí mať prospech. Aký chcete prospech pri dobrovoľnej hasičskej službe? Veď to nie je biznis, ale služba ľuďom. Zasahujú, keď je nešťastie, žiadny príjem ani plat nemajú. Nemôže tam byť konflikt záujmov.

Ste v dobrovoľnom hasičskom zbore aktívnym členom?

Bolo by mi čo vyčítať. Určite by ma mohli pokarhať, ale bol som aspoň na výročí.