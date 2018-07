Čaká nás týždeň slnka a občasných búrok

Slovenský hydrometeorologický ústav v piatok vydal výstrahu pred trvalým dažďom a povodňami pre okresy Poprad, Kežmarok, Starú Ľubovňu a Liptovský Mikuláš. Vo Vysokých Tatrách zasadal krízový štáb a v platnosti nechal 3. stupeň povodňovej aktivity. Najviac škody spôsobila voda v Starej Lesnej, mohutný tok Studeného potoka si našiel nové koryto, postŕhal mosty, evakuovať museli domácich i turistov z hotela. Potok museli sanovať aj v Tatranskej Javorine. Hrozilo tam aj zrútenie mosta a neobývaného domu, poškodený bol vodovod a elektrické vedenie.

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško hovorí, že problémy v Tatrách sú dôsledkom zrážok, ktoré trvali bez prerušenia 56 hodín. Spadlo viac ako 100 milimetrov zrážok, v Tatranskej Javorine až 170 milimetrov.

„Za povodňami je pravdepodobne intenzita dažďa. Pri podobnom trvalom daždi sa zvykne hodinová intenzita zrážok pohybovať na úrovni okolo 5 milimetrov, niekedy aj menej. Teraz sa stalo, že v stredu večer pred polnocou intenzita zrážok dosahovala niekoľko hodín po sebe úroveň 10 až 18 milimetrov,“ vysvetlil Faško. V oblasti Vysokých Tatier, kde mali najväčšie problémy, prestalo pršať v noci na piatok.

V sobotu by malo byť celé Slovensko zaliate slnkom a teploty by sa na najteplejších miestach mali vyšplhať aj tesne nad tridsať stupňov. Faško však prílišný optimizmus chladí. „Od juhozápadu k nám smeruje búrková činnosť. Búrky môžu byť aj intenzívne, v západnej časti Slovenska sa môžu objaviť už v sobotu popoludní a postupne budú hrozbou pre celú krajinu. Vyskytovať sa budú aj v noci na nedeľu a počas celej nedele, v pondelok už budú len doznievať,“ zdôraznil klimatológ. Búrky znížia aj teploty, aj na juhu by malo byť len okolo 25 stupňov, no od pondelka sa opäť ukáže krajšia tvár leta. Teploty budú na juhu dosahovať v prvej polovici budúceho týždňa tridsiatky, no po oblohe budú plávať oblaky a vyskytnú sa občasné búrky. Trvalé prehánky, ako boli na severe Slovenska, už nehrozia.

Akoby sa nám tento rok vyhýbalo horúce leto. Podľa Faška to spôsobuje nestabilita v počasí a premenlivosť, keďže sa pravidelne strieda teplo s oblačnosťou a vzduch sa nemá kedy prehriať. Koncom júla a začiatkom augusta by sme sa však mohli dočkať aj vyšších tropických hodnôt. „Sú také náznaky. Je na to však potrebné prúdenie teplého vzduchu od juhu, ktoré vydrží viac dní po sebe. Či to naozaj aj tak bude, to sa s absolútnou istotou povedať nedá,“ dodal klimatológ.