Zástavba v Bratislave nemá konca

S jedlom rastie chuť. Po rokoch krízy, počas ktorých nehotová chátrala, dokončuje momentálne developer na Šancovej ulici, v tesnej blízkosti centrálnej mestskej pamiatkovej zóny, jednu z najkontroverznejších stavieb v Bratislave, 23-podlažný obytný vežiak Premiére. No zároveň už v tej istej lokalite rozbehol ďalšiu rozsiahlu výstavbu, k výškovému domu ešte prilepí päťpodlažný objekt s názvom Endlicher House. Aby toho nebolo málo, ozval sa aj iný investor. Ten sa zase chystá trochu povyše "mrakodrapu" vybudovať síce "iba" osempodlažnú, zato však takmer sto metrov dlhú budovu pomenovanú jednoducho - Šancová.

Kritici sa chytajú za hlavu. Hovoria o naozaj veľkej odvahe, ba až drzosti, napchať na toto stiesnené územie, už teraz husto obývané a dopravne veľmi preťažené, desiatky nových bytov a komerčných priestorov. „To, čo chcú developeri najnovšie doslova natlačiť na malý trojuholníkový pozemok medzi ulicami Šancová, Jelenia a Palárikova, je už podľa mňa extrém,“ skonštatovala miestna poslankyňa Starého Mesta Barbora Oráčová. Tá s podporou obyvateľov dotknutej lokality pripravuje proti zahusťovaniu ďalšie kroky.

Projekt Šancová je v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Podľa predloženého zámeru má však investorská eseročka ACS 2 s nespevnenou plochou, kde momentálne funguje parkovisko a hrdzavie skelet bývalej predajne potravín, naozaj smelé ciele. Stavať mieni začať už v marci budúceho roka, budovu chce mať dokončenú presne o tri roky neskôr. Podľa dokumentu pre EIA v nej vznikne takmer 70 bytov, priestory na podnikanie a vyše 200 parkovacích miest. Náklady na výstavbu nie sú uvedené. „Sme dohodnutí, že médiám nebudeme poskytovať informácie,“ odbil Pravdu Peter Horváth, ktorý sa predstavil ako spolupracovník investora pri príprave stavby.

S vežiakom Premiére boli problémy už od roku 2001. Vtedy na jeho výstavbu získala povolenia firma Istroreal, ale iba do výšky ôsmich podlaží, keďže mal stáť v pamiatkovej zóne. O tri roky neskôr, keď začal stavať, však staromestská samospráva zónu plošne zúžila. Stavba sa po novom ocitla mimo nej a Istroreal si vybavil zmenu na 23 poschodí. Proti tomuto zámeru sa zdvihla obrovská vlna nesúhlasu. Petíciou protestovali obyvatelia žijúci v okolí, pamiatkari aj ďalší Bratislavčania, aktivisti rozhodnutie napadli na súde. Na ôsmich podlažiach sa preto dočasne stavať prestalo a Istroreal onedlho skrachoval.

Projekt prevzal český developer Finep a v krízových rokoch ani on s výstavbou nepohol. Až v roku 2015 pokračoval, a to v rozsahu stavebného povolenia, napriek odporúčaniam, aby ju už vyššie neťahal. S výškou až 71 metrov tak už dnes Premiére vysoko vyčnieva a veľmi nevhodne zapadá do okolitej, podstatne nižšej starej zástavby. Vyníma sa pritom hneď vedľa kultúrnej pamiatky – budovy YMCA, kde podľa odporcov pôsobí doslova ako „päsť na oko“.

Len v Premiére má pritom vzniknúť 85 bytov, jedno- až štvorizbových, v troch podzemných podlažiach objektu sa bude parkovať. „Dnešný nedostatok zelene na tejto ulici doplníme extenzívnou zelenou terasou na druhom nadzemnom podlaží, ktorá bude tvoriť zelenú oázu mestského bulváru,“ už predtým sľuboval Finep zmenšiť kyslíkový deficit lokality. Zabudol dodať – kde.

Pretože súbežne s „rozmrazením“ vežiaka úradom ohlásil zámer stavať Endlicher House, dom s tromi podzemnými a piatimi nadzemnými podlažiami za predpokladaných 1,7 milióna eur. S 22 apartmánmi, 40 parkovacími miestami, s komerčnými priestormi. Hotový ho chce mať už do konca budúceho roka.

Nová výstavba v lokalite bude mať veľký vplyv aj na organizáciu dopravy na priľahlých uliciach. Ani dopravné zmeny sa terajším obyvateľom nepáčia. „Budeme tu mať strašný hluk. Zhorší sa doprava na Kolibu, obslužnosť Šancovej. Nestačila nám tu jedna opacha, ktorá sem nikdy vizuálne nezapadne, treba nám zrejme ďalšie… A byty sa budú ľuďom predávať ako exkluzívne! Exkluzívne bývanie pri jednej z najfrekvento­vanejších dopravných tepien v Bratislave! Bez zázemia, bez odpočinkových zón, bez zelene. Akurát si ich tam nejakí zbohatlíci kúpia na kšeft,“ zhodnotil zámery investorov 53-ročný Bratislavčan Ivan, jeden z pôvodných obyvateľov Šancovej.