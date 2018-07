Raši predstavil opatrenia na podporu vzniku Smart Cities

Na webe majú byť zverejnené výzvy, informácie pre samosprávy, inšpiratívne projekty Smart Cities či linky na expertov-poradcov, konkretizoval s tým, že stránka by mala vzniknúť do konca roka 2018 a má obsahovať potrebné informácie na jednom mieste. Zadefinovanie súboru aktivít, financovateľné z operačného programu, sa má uskutočniť do konca októbra. Do konca roka vyjdú výzvy na riešenia Smart Cities," pripomenul vicepremiér a dodal, že pre menšie mestá vytvoria poradenské call centrum. Do pilotnej schémy budú zapojené všetky operačné programy, ktoré ponúkajú riešenia použiteľné pre Smart Cities.

O financovaní uviedol, že v ponuke budú riešenia s hybridným financovaním, ďalej môžu byť financované zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, Európskej investičnej banky, z bruselských horizontálnych programov. Aj v návrhu rozpočtu na rok 2019 budú vyčlenené financie," povedal s tým, že sa však treba sústrediť na čerpanie zdrojov z Európskej únie.

Generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Denisa Žiláková uviedla, že je vytvorená pracovná skupina, ktorej členmi sú riadiace orgány, ktoré majú vyhlasovať výzvy, socio-ekonomické asociácie, a jej gestorom je ÚPVII. Raši doplnil, že budú v tejto súvislosti aktívne spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska.

Vicepremiér uviedol, že chcú vytvoriť motivujúce prostredie pre samosprávy, aby sa uchádzali o ponúkané riešenia a zavádzali ich do praxe. V rámci Smart Cities budú podporované oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, dopravy, životného prostredia, informatizácie a ďalšie, uzavrel.