SNS chce znížiť DPH na ubytovacie služby na desať percent

SNS chce podľa jej slov pomôcť rozvoju cestovného ruchu na Slovensku „efektívnym spôsobom", ktorým by malo byť zníženie DPH už od 1. 1. 2019. „Tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) v podobe cestovného ruchu v našom štáte sú veľmi málo. Autá sa u nás nebudú vyrábať donekonečna, preto navrhujeme zníženie DPH na desať percent na ubytovanie ako jeden z prvých krokov," uviedol v tejto súvislosti predseda SNS Andrej Danko.

Slovensko podľa SNS patrí do menšiny štátov v rámci Európskej únie (EÚ), ktoré vôbec takúto možnosť nevyužívajú, pričom takmer všetky štáty v EÚ podobné nástroje podpory domáceho cestovného ruchu majú.

Opatrenie by malo podporiť rozvoj v mikroregiónoch a zvýšiť zamestnanosť, myslí si Danko. „Bude to opäť systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva, rovnako sa zvýši prínos pre územné samosprávy," dodal predseda SNS, podľa ktorého by sa tak Slovensko prezentovalo ako krajina, kde sa oplatí dovolenkovať.