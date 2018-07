Mobily zavinili viac nehôd, než vysoká rýchlosť

Tento trend bude pokračovať, predpovedá dopravný analytik, ktorý kriticky vníma najmä mobilné telefóny a stále častejšie používanie technológií v autách. Riešenie očakáva i od výrobcov vozidiel.

Počet dopravných nehôd klesol za prvú polovicu tohto roku o 62, zaevidovali ich celkovo 6 432. Mierne stúpol počet ťažkých zranení, najviac však potešil pokles počtu obetí slovenských ciest. Kým v polovici vlaňajška ich zaznamenali 109, do konca júna tohto roku ich bolo o jedenásť menej.

Najväčšmi prekvapil rebríček najčastejších príčin vzniku nehôd. „Nevenovanie sa vedeniu vozidla je na prvej priečke, čo sa týka hlavných príčin nehôd, preskočilo o viac ako 2 000 nehôd dlhodobé prvenstvo neprimeranej rýchlosti jazdy. Na treťom mieste evidujeme nesprávne otáčanie a cúvanie,“ opísala prvú trojicu hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. Po nich nasledujú nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami a nesprávna jazda cez križovatku.

Polícia preto avizuje, že nepoľaví a zameria sa aj na tieto príčiny nehôd. „Aj keď polícia zvyšuje dohľad v cestnej premávke, organizuje dopravno-bezpečnostné akcie, stále sa na cestách nájdu hazardéri. Neuvedomujú si, že riskujú nielen svoje životy, ale aj životy ostatných. Z kontrol nepoľavíme, zameriame sa práve na uvedené najčastejšie príčiny dopravných nehôd,“ ubezpečila Baloghová.

Dopravný analytik Ján Bazovský upozorňuje, že nevenovanie sa šoférovaniu bolo už v posledných rokoch najčastejšou príčinou tragických nehôd a dnes sa najmä vplyvom technológií v autách táto príčina rozšírila na nehody už plošne. „Ak vodič ovláda iné zariadenie, nemôže plne sledovať situáciu v premávke a v prípade potreby nedokáže ani zareagovať,“ upozorňuje Bazovský. Polícii sa podľa neho nepozornosť za volantom kontroluje ťažko, preto pri telefónoch očakáva najmä prevenciu a uvedomelosť vodičov.

„Teraz už niet týždňa, aby neboli aspoň dve tragické nehody, pri ktorých polícia uvádza, že vodič z nezistených príčin prešiel do protismeru. Mikrospánok spôsobí možno len desať percent týchto nehôd, väčšinou pozornosť odpútava obsluha iného prístroja vozidla,“ hovorí Bazovský s tým, že dnes už majú takmer všetky nové vozidlá dotykový multifunkčný displej. „Tento problém by mali riešiť aj výrobcovia vozidiel,“ domnieva sa Bazovský.

„Klíma, rádio či navigácia by sa mali dať obsluhovať aj hlasom, aby sme nemuseli sklápať zrak do interiéru vozidla. Niektoré vozidlá už majú hlasové ovládanie štandardne, ale keďže si za to treba priplatiť, veľmi sa to zatiaľ nevyužíva. Tak ako sa viaceré bezpečnostné prvky v autách dostávajú do zákonnej povinnej výbavy, aj povinnú hlasovú obsluhu palubných počítačov je možné ustanoviť zákonom,“ navrhuje Bazovský.

Počas letnej turistickej sezóny polícia zvýšila bezpečnostné opatrenia najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou ľudí. „Zameriavame sa najmä na miesta kultúrno-spoločenských podujatí, festivaly, okolie kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávky hromadnej dopravy, železničné stanice, detské ihriská a parky,“ uzavrela Baloghová.