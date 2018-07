Rezort obrany potvrdil, že pri stíhačkách F-16 je zatiaľ započítaný servis iba na dva roky

Nové najmodernejšie nadzvukové lietadlá F-16 Block 70/72 majú v prvotnej investícií 1,589 miliardy eur zabezpečený servis iba na dva roky, potvrdila hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, ktorá tiež uviedla, že následne by mohol na servisných prácach participovať istým spôsobom aj domáci zbrojársky priemysel.

Nie je však v súčasnosti zrejmé, či majú slovenské firmy potenciál spolupracovať na tak náročných úkonoch, akými nepochybne opravy stíhačiek sú. Ak by chceli Ozbrojené sily SR opravovať stroje na domácom území, musela by napríklad štátna firma Letecké opravovne Trenčín, a.s. získať potrebné spôsobilosti od amerického výrobcu.

Prvé stroje najmodernejšej verzie lietadiel F-16 budú dodané na prelome rokov 2022/2023, pričom Vzdušným silám OS SR pribudne 14 nových kusov, vrátane potrebného výcviku pilotov, munície či logistickej podpory.

„Uvedená suma pokrýva servis stíhacích lietadiel na prvé dva roky, avšak s vládou Spojených štátov amerických bude v budúcnosti prerokovaná aj zmluva týkajúca sa zabezpečenia servisu lietadiel po uplynutí dvoch rokov, a to na ďalších päť rokov,“ povedala Capáková. V súčasnosti je otázne, koľko financií bude musieť rezort obrany na ďalšie zmluvy vynaložiť.

Zapojí sa slovenský priemysel?

So zapojením domáceho zbrojárskeho priemyslu počíta rezort obrany takmer pri každom modernizačnom projekte. Nie je to inak ani pri supersonických lietadlách, pri ktorých by po získaní potrebných osvedčení mohli spolupracovať štátne Letecké opravovne v Trenčíne.

„Servis lietadiel však môže byť zabezpečený aj iným spôsobom, ako napríklad zapojením domáceho obranného priemyslu (napr. LOT Trenčín), samozrejme po nadobudnutí potrebných spôsobilostí,“ priblížila Capáková.

Zastarané migy

Pri projekte nadzvukového letectva ministerstvo zvažovalo vo finále dve ponuky. Okrem amerických strojov F-16 Block 70/72 boli v hre aj švédske Jas-39 Gripen. Podľa kompetentných rozhodla v prospech F-16 ich väčšia využiteľnosť či širšie možnosti. Ponuky posudzoval aj Útvar hodnota za peniaze, ktorý spadá pod Ministerstvo financií SR.

Vzdušné sily OS SR v súčasnosti využívajú čoraz poruchovejšie lietadlá ruskej výroby Mig-29. Okrem častých opráv, musí rezort ročne platiť desiatky miliónov eur na plnenie abonentnej zmluvy s ruskou spoločnosťou RSK Mig. Tá navyše vyprší koncom kalendárneho roka 2019, v prípade využitia opcie môže byť predĺžená o jeden rok.