Raši odštartoval projekt WiFi pre Teba, ktorý prinesie do miest a obcí bezplatný internet

"Vďaka projektu WiFi pre Teba budú môcť obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie WiFi zón podľa ich výberu s bezplatným pripojením na internet. Inšpirovali sme sa projektom Európskej komisie WiFi4EU, do ktorého sa registrovalo viac ako 400 slovenských miest a obcí. Chceme, aby na Slovensku malo čo najviac ľudí prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu, a preto spúšťame podobný projekt len pre slovenské mestá a obce,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Mestá a obce môžu získať finančný príspevok v maximálnej výške 15 000,– EUR na jeden projekt z celkovej alokácie 10 miliónov zo zdrojov Európskej únie. Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov sú žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku WiFi zón.

„Starostov a primátorov chceme čo najmenej zaťažiť byrokraciou pri podaní žiadosti. Tie bude možné podať elektronicky cez systém ITMS. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID, veľa údajov mu systém sám predvyplní. Po úplne prvýkrát sme pre žiadateľov pripravili už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady pre verejné obstarávanie vrátane technických parametrov, ktoré sú rovnaké, aké požaduje Európska komisia pre WiFi4EU,“ dodal Raši.

„Po dlhšom čase je tu zaujímavá príležitosť pre mestá a obce zapojiť sa do dopytovej výzvy v oblasti informatizácie a uchádzať sa o moderné riešenie podporujúce vybudovanie kvalitného prostredia pre internetovú komunikáciu občanov na verejných priestranstvách. Zjednodušenie procesu podávania žiadosti považujeme za prelomové a hodné nasledovania. Oceňujeme rýchlu reakciu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na nečakane vysoký dopyt samospráv po tejto službe, ktorý nemohol byť pokrytý projektom Európskej komisie Wifi4EU. Dôležité je aj to, že do výzvy sa budú môcť zapojiť aj menšie mestá a obce,“ uviedol Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.

Výzva je vyhlásená ako otvorená a schvaľovanie predložených žiadostí bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je indikatívne stanovený na 13. novembra 2018.