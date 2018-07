Rekreačné šeky by mali začať fungovať od januára 2019, tvrdí Danko

Rekreačné poukazy, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku, by mali začať fungovať od januára 2019. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko, za účasti predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Petra Ďurčeka. Príslušný návrh legislatívy by mal byť podľa neho predložený na septembrovú schôdzu parlamentu.