V páľave zablokovaná diaľnica. Nenašli sa iné, lepšie riešenia?

Stovky vodičov a spolucestujúcich uviazli v kolóne na diaľnici rovno uprostred najväčších horúčav. Nehoda sa stala o pol desiatej dopoludnia, ale ľudia zostali uväznení v rozhorúčených autách približne šesť hodín. Hasiči sa snažili pomôcť a z dôvodu vysokých teplôt vyslali na miesto evakuačný autobus, ktorý bol klimatizovaný a ľudia ho mohli využiť. Nešťastníkom tiež rozdávali vodu.

Kamionista sa pri nehode nezranil a havaroval zrejme preto, že dostal defekt. Auto následne otočilo nabok, niekoľko ton kukurice sa rozsypalo na vozovku a všetky tri jazdné pruhy v smere na Trnavu, ale aj ľavý pruh v opačnom smere do Bratislavy zostali zablokované. Ťažký kolos navyše posunul do protismeru aj betónové zvodidlá. Nedalo sa namiesto odstavenia diaľnice a odkláňania dopravy cez Senec napríklad odstrániť zo stredu diaľnice betónové zábrany a riešiť odklon dopravy cez protismerný pruh?

Uvažujú o možnosti presmerovania dopravy do protismeru

„Z dôvodu nehody kamióna v kilometri 29,5 bol približne od 10.40 do 16.30 hodiny uzavretý pravý jazdný pás diaľnice v smere Bratislava – Trnava. Doprava bola presmerovaná cez križovatku Senec na cestu 1. triedy. V opačnom smere bola doprava v mieste križovatky Blatné presmerovaná z troch do dvoch jazdných pruhov. Kolóny na D1 sa tvorili na úseku od Bratislavy po Senec, a to primárne z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy a nepriepustnosti križovatky Senec,“ povedala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Potvrdila, že Národná diaľničná spoločnosť rieši spoločne s políciou možnosť presmerovania dopravy do protismeru na tomto úseku diaľnice, ak tu v budúcnosti opäť dôjde k dopravnej nehode.

„Ide o zložitý proces, pričom na niektorých miestach medzi Sencom a Trnavou budú osadené otváravé zvodidlá a v spolupráci so strediskami Správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest v Bratislave a Trnave bude vyznačený pruh, kde bude v prípade nehody doprava presmerovaná tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť pri krízovej situácii,“ zhodnotila Michalová. Riešenie, že by v prípade nedeľňajšej nehody odsúvali ťažké betónové zátarasy a odkláňali dopravu cez protismerný jazdný pruh, je podľa zistení denníka Pravda časovo aj finančne náročné, preto bolo rýchlejšie aj bezpečnejšie dopravu odkláňať cez cestu 1. triedy.

Čo robil kamión v nedeľu na ceste? Ľudí sa po nehode pýtali, čo robil kamión na diaľnici a či mohol jazdiť aj keď bol víkend. „Jazdy počas víkendov a dní pracovného pokoja všeobecne upravuje zákon o cestnej premávke. Zákaz jazdy napríklad okrem iného neplatí pre vozidlá použité pre nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu, či vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat. V tomto prípade vodič prevážal kukuricu, my však nevieme, aký bol cieľ cesty vodiča a tak nevieme posúdiť, či išlo o nevyhnutnú poľnohospodársku prepravu, ktorá má všeobecnú výnimku. Zároveň nevieme, či dopravca, ktorý prevážal tovar, nemal udelenú individuálnu výnimku z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na jazdu počas víkendov alebo štátnych sviatkov,“ povedala hovorkyňa Česmad Slovakia Martina Baumann.

Prevrátený kamión s kukuricou na diaľnici D1 v smere na Trnavu. Autor: TASR, Polícia SR

Podľa bývalého vodiča kamiónu Mariána, ktorý jazdil vyše dvadsať rokov, by kamionista určite neriskoval a nejazdil, ak by k tomu nemal povolenie. „Ak ide o prevoz potravín, tak ten môže jazdiť aj počas víkendov, kukurica je tovar rýchlo podliehajúci skaze. Ale aj v prípade, že by nepatrila kukurica do tejto kategórie, slovenské firmy si navyše zvyknú zabezpečovať individuálne výnimky. Musel byť počas žatvy nahlásený na výnimku,“ skonštatoval Marián.

Na vodiča kamiónu sa zákaz nevzťahoval

Polícia potvrdila, že vodič jazdiť skutočne mohol. „Dopravná nehoda je v súčasnosti v štádiu objasňovania dopravných policajtov. Nákladné vozidlo prevážalo kultúrnu plodinu a z uvedeného dôvodu sa na vodiča tohto vozidla nevzťahoval zákaz jazdy,“ vysvetlila bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Vyjadrila sa aj k tomu, prečo polícia uzavrela časť diaľnice. „Dopravní policajti aj v prípade dokumentovania tejto dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov prijali na mieste také opatrenia, ktoré mali čo najmenší negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uzavrela policajná hovorkyňa.