Zmenou vlády vznikla špecifická situácia, povedal Danko. Spomenul Radičovej kabinet

Ako povedal v rozhovore, bral to ako osobné rozhodnutie vtedajšieho predsedu vlády Roberta Fica. „Bral som to ako fakt, ktorému som sa prispôsobil. Nemám k tomu negatívnu ani pozitívnu emóciu. Vnímam to ako pragmatický krok Smeru, ktorý sa tak rozhodol,“ povedal Danko.

Predseda NR SR pripúšťa, že zmenou vlády vznikla špecifická situácia.

„Obdobná bola, keď Iveta Radičová bola premiérkou a predseda strany bol ministrom zahraničných vecí. Dnes je predseda strany poslancom NR SR. „To sú však vnútorné procesy, ktoré si musí doštrngať Smer. Je prirodzené, že na Koaličnej rade má vždy rozhodujúci hlas predseda koaličnej strany, ak strana nepoverí predsedu vlády,“ povedal Danko s tým, že Koaličná rada je stretnutím troch predsedov.

„Má fungujúci mechanizmus, ktorý je zásadný pre majoritu v parlamente a fungovanie vlády. Zatiaľ sú vzťahy jasne nastavené. Ak preberáme otázky, ktoré sa týkajú vlády, chodí na stretnutia aj premiér Peter Pellegrini. Ak sa týkajú otázky parlamentu, zabíjali by sme premiérov čas, keby sme ho volali na rokovania Koaličné rady,“ dodal šéf SNS.

Prezident Andrej Kiska v marci vymenoval Petra Pellegriniho za predsedu vládu a akceptoval jeho návrh kabinetu. Predchádzala tomu demisia premiéra Roberta Fica.