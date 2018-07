Lučanský: V kauze únosu Vietnamca je polícia súčinná, koná aj proaktívne

Slovenská polícia zatiaľ v súčinnosti s nemeckými orgánmi spravila v súvislosti s kauzou únosu vietnamského občana všetko, o čo bola požiadaná, a to aj proaktívne. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to novinárom povedal policajný šéf Milan Lučanský. Kiska sa na tento prípad pýtal a podľa Lučanského vyjadril nespokojnosť s postupom slovenskej polície.

„Je z nemeckej strany avizované v najbližších dňoch či týždňoch stretnutie, kde sa urobia niektoré úkony. Ja tam budem prítomný,“ deklaroval Lučanský.

Na otázku, či by slovenská polícia nemala začať samostatné vyšetrovanie, policajný prezident odvetil, že slovenskí policajti boli nemeckým kolegom súčinní. „Zatiaľ u nás nebeží trestné konanie, ak nenastanú iné skutočnosti. Ale ja urobím všetko preto, aby táto kauza bola vyjasnená a aby netraumatizovala spoločnosť,“ uistil.

Lučanský zároveň podotkol, že skutok sa stal mimo Slovenska. Na upozornenie, že Vietnamec mal nastúpiť do slovenského vládneho špeciálu na bratislavskom letisku, odvetil, že on takéto informácie nemá.

Podozrenia voči Slovensku

Nemeckí vyšetrovatelia únosu vietnamského expolitika a podnikateľa Trinh Xuan Thanha z 23. júla minulého roka vzniesli vážne podozrenie voči Slovensku. Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.

Túto informáciu prevzali v pondelok (30.7.) večer na svojich weboch prvý program nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, rozhlasové stanice Deutschlandfunk, Deutsche Welle a Severonemecký rozhlas (NDR), ako aj internetové vydania rôznych periodík. Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únose „takmer žiadnych pochybností“, cituje FAZ z ich správy.

Kriminalisti v nej poukazujú na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka (Smer), ktoré podľa ich názoru „malo jediný účel“, a to „pána Trinha relatívne bezproblémovo dostať zo schengenského priestoru a do Vietnamu“.

Prečo nebol v systéme hľadaných osôb? „Zdôrazňujem, že na zozname cestujúcich, ktorý nám poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, neprevážali sme žiadneho ležiaceho pacienta, spútaného alebo inak obmedzovaného človeka a VŠETKY osoby mali diplomatický pas,“ uviedol exminister vnútra Robert Kaliňák na sociálnej sieti. Položil aj otázku, že ak nemecké úrady skutočne pátrali po občanovi Vietnamu, „prečo jeho meno nebolo vložené do schengenského informačného systému, ktorý upozorňuje ostatné krajiny na hľadanú podozrivú osobu?“

Štátom organizovaný únos?

Iba v stredu 25. júla odsúdili v Berlíne Vietnamca Long N.H. (47), ktorého vlani 12. augusta zadržali v Česku a ktorého ešte v tom istom mesiaci vydali na trestné stíhanie do Nemecka, na tri roky a desať mesiacov väzenia. Pomerne mierny trest súvisí s Vietnamcovým priznaním pred nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní. Obžalovaný vedel o plánoch vietnamskej tajnej služby uniesť z Nemecka niekdajšieho vietnamského politika a vedúceho pracovníka tamojšej štátnej ropnej spoločnosti Trinh Xuan Thanha, aj keď nepatril medzi riadiace osobnosti operácie. Súd ho uznal za vinného z napomáhania k trestnému činu obmedzovania osobnej slobody a spolupráce s cudzou tajnou službou.

Muž prenajal v Prahe tri motorové vozidlá vrátane toho, ktoré bolo napokon 23. júla 2017 použité v Berlíne pri únose spomínanej osoby za bieleho dňa a neskôr vrátené v českej metropole.

Nemecká Spolková prokuratúra považovala tento prípad za príklad štátom organizovaného únosu, po ktorom podnikateľa, ktorý v Nemecku požiadal svojho času o politický azyl, odsúdili vo vlasti v dvoch procesoch dvakrát na doživotné tresty väzenia za korupciu a zlé hospodárenie. Kauza sa skúmala aj na Slovensku, pretože Vietnamca mali údajne prepraviť do vlasti cez slovenské územie, čo však vietnamský veľvyslanec poprel.

OĽaNO chce mimoriadny brannobezpečnostný výbor

Hnutie OĽaNO žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer), aby v kauze únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha vyvodil dôsledky. Chce tiež zvolať mimoriadny parlamentný brannobezpečnos­tný výbor.

„Nemecká polícia už nemá pochybnosti o tom, že pri únose Vietnamca Trinh Xuan Thanha bolo použité aj slovenské vládne lietadlo. A že krátke stretnutie vietnamskej delegácie s ministrom vnútra Kaliňákom bolo iba divadlom na zakrytie únosu,“ uviedla šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Podľa Remišovej sú dve možnosti únosu. „Buď o tom slovenská strana vedela, a v tom prípade ministerstvo vnútra a vládna koalícia klame svojich vlastných občanov. A ak vládna koalícia o zneužití Slovenskej republiky na únos nevedela, je trestuhodné, že sa nechala dobehnúť a zneužiť tajnou službou rozvojovej krajiny.“

Zneužívanie slovenského vládneho hotela a vládneho lietadla na operácie cudzej tajnej služby podľa OĽaNO hrubo porušuje suverenitu Slovenska. „Mali by si to uvedomiť v Smere, pod ktorý spadá rezort vnútra, ako aj v SNS, ktorej nominant kontroluje SIS. Obe inštitúcie neospravedlniteľne zlyhali,“ vyjadrila sa Remišová.

Vlažná reakcia vlády je podľa SaS podozrivá

Podľa liberálov sú medializované závery Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, podľa ktorých únoscovia Vietnamca prepravili späť do vlasti práve v slovenskom vládnom lietadle, vážne a je potrebné ich riadne vyšetriť.

„Rovnako za mimoriadne vážne považujeme aj to, za akých podivuhodných okolností poskytlo ministerstvo vnútra slovenský vládny špeciál vietnamskej delegácii,“ uviedla SaS.

Podľa strany sa črtá aj otázka, či bol do únosu zapletený exminister vnútra Kaliňák a „za akú protihodnotu poskytol pomoc Vietnamcom a kto ďalší sa za slovenskú stranu podieľal na tomto štátom organizovanom únose“.