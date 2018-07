Opozícia chce pre situáciu v SAV zvolať mimoriadny školský výbor

Opoziční poslanci z hnutia OĽaNO Veronika Remišová a Miroslav Sopko, ale aj Branislav Gröhling zo strany SaS chcú zvolať mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Dôvodom je situácia v Slovenskej akadémii vied (SAV). Počas utorkovej tlačovej konferencie podpredsedníčka školského výboru Remišová informovala, že opoziční poslanci začnú so zbieraním podpisov na jeho mimoriadne zvolanie.

Podľa slov Remišovej je SAV na základe prieskumu najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku. Pripomenula, že vedci dosahujú výborné výsledky v rôznych oblastiach. Zdôraznila, že v tomto období prebieha SAV procesom transformácie na verejné výskumné inštitúcie (VVI). „Je neprijateľné, že sa SAV nachádza v situácii, ktorá pripomína Hlavu 22. Jadro sporu je v tom, že ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) nechce ústavy SAV zaregistrovať skôr, ako jej nedodajú vnútorné predpisy. Podľa nezávislej analýzy tie nie sú podmienkou registrácie a SAV ich objektívne nemôže doložiť pred vznikom VVI,“ povedala Remišová.

„Ministerstvo školstva by sa malo snažiť celý proces uľahčovať, pretože ide o pilier našej vedy, tak ho byrokraticky komplikuje a kladie vedcom polená pod nohy,“ povedala Remišová. Samotné vedenie SAV hovorí, že ak sa problém nevyrieši, môžu byť ohrozené viaceré vedecké projekty.

„Domnievam sa, že skutočným dôvodom sporu nie sú administratívne problémy, ale snahy SNS vyšachovať súčasné vedenie SAV a nahradiť ho svojimi ľuďmi. Ministerstvo začalo boj o slovíčka a je vidieť, že sú ochotní donútiť SAV existovať v núdzovom režime,“ povedal Gröhling.

Podpredsedníčka školského výboru poznamenala, že podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru by mali mať vyzbierané v najbližších dňoch. „Chceme, aby tam bola aj pani ministerka. Podľa našich informácií prázdninuje. Budeme čakať, kým to bude vyhovovať všetkým stranám. Keby to bolo na nás, tak ho zvoláme ešte aj tento týždeň,“ povedala Remišová. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedol, že ministerka „veľmi rada príde na parlamentný výbor a poskytne poslancom všetky informácie“. Ako ďalej uviedol: „Aj podľa toho, čo prezentovali na utorkovej tlačovej konferencii, je zrejmé, že ich nemajú.“

Kto si nesplnil domácu úlohu?

Rezort školstva zároveň tvrdí, že celá situácia „už skutočne troška evokuje, ako keď si študent nesplnil domácu úlohu a vinníkom má byť učiteľ“. Zároveň dodal, že mu záleží na ďalšom rozvoji SAV a práve preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii VVI, do ktorých sa má odovzdať rozsiahly majetok štátu, teda všetkých občanov SR.

„Jedine takýto dôkladný a dôsledný postup zabezpečí, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň privítalo, že riaditelia niektorých ústavov akadémie prejavili záujem normálne, konštruktívne a vecne diskutovať: „Tak ako my, aj oni majú záujem a úprimnú snahu veci riešiť. Spoločne na takomto riešení aj pracujeme. Mediálne ataky v tejto súvislosti nijako situácii nepomôžu.“

Začarovaný kruh

SAV je podľa jej predsedu Pavla Šajgalíka jednotná a žiada, aby sa pokračovalo v procese transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). „Dostávame sa do začarovaného kruhu. My v dobrej vôli odovzdávame všetky dokumenty, ale nemáme presvedčenie a pocit, že zo strany rezortu školstva je prejavená dobrá vôľa,“ uviedol Šajgalík v piatok (27.7.). Zopakoval, že aktuálny stav pre SAV znamená, že ak má pravdu ministerstvo, máme VVI, na ktoré neprešiel majetok duševný ani hmotný a sedia v priestoroch štátnych inštitúcií. „Tento stav je protiprávny. Zároveň riaditelia v tomto stave si nie sú istí, či sú riaditeľmi,“ vysvetlil s tým, že kontinuita nie je zachovaná a ústavy majú vážne problémy.

Problém právneho vákua sa podľa ministerky rieši

Lubyová rovnako v piatok vyhlásila, že informácie o tom, že SAV dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do registra VVI, nie sú pravdivé. Rovnako podľa jej slov neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona. Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši.

„Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.