Ministerka Laššáková čaká, že šéf SND začne riešiť situáciu finančnú situáciu

Šéfka rezortu kultúry sa vyjadrila k medializovanej komplikovanej finančnej situácii v SND v pondelok 30. júla večer na svojom profile na Facebooku. Reagovala tak na články, ktoré zverejnili viaceré médiá. Informácie ako prvý priniesol v sobotu 28. júla denník Plus JEDEN DEŇ.

„Som znepokojená zo situácie v Slovenskom národnom divadle, kde pre zlú ekonomickú situáciu hrozia zamestnanci štrajkom a ohrozená je celá ďalšia divadelná sezóna. Očakávam, že generálny riaditeľ divadla preruší dovolenku a vráti sa ihneď riešiť túto situáciu, pod ktorú sa zjavne podpísali aj chybné rozhodnutia vedenia divadla,“ napísala Laššáková vo svojom statuse.

Ministerka kultúry tvrdí, že je pripravená prijať „celý rad ozdravných opatrení a vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí túto situáciu spôsobili“. Dodáva, že „zamestnanci divadla si zaslúžia svoje peniaze, SND si zaslúži kompetentný prístup a Slovensko si zaslúži svoju významnú kultúrnu inštitúciu naplno pripravenú na nové umelecké výkony“.

Státisícový mínus

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa SND „zmieta v obrovských finančných problémoch. Situácia je natoľko vážna, že je ohrozený začiatok novej sezóny. Zamestnancom divadla navyše vedenie nevyplatilo odmeny za odohrané predstavenia, napísal denník. Ako ďalej informoval Plus JEDEN DEŇ, divadlo pod vedením Mariána Chudovského, ktorý do funkcie nastúpil za ministra kultúry Mareka Maďariča, skončilo prvý polrok v mínuse takmer 700-tisíc eur. Podobnú stratu vykázalo SND aj vo výročnej správe za rok 2017. Príjem z jednotlivých predstavení a návštevnosti divadla pritom rastie. Len za minulý rok vzrástli tržby SND na takmer štyri milióny eur, čo je o 830-tisíc eur viac ako rok predtým.

Situácia ohrozuje už aj samotný chod divadla. Problémy začínajú pociťovať na svojej koži aj umelci a zamestnanci divadla. Časť zamestnancov – konkrétne technické zložky – nedostala v júli výkonnostné odmeny. Ide o mesačnú pohyblivú zložku mzdy, ktorá odzrkadľuje množstvo odohraných predstavení a práce na ňom. Pod technické zložky patria maskéri, garderobieri, javiskoví technici, zvukári, osvetľovači, strojníci, zamestnanci umelecko-dekoračných dielní, ktorí pracujú pre všetky časti divadla – teda pre činohru, operu aj balet. „Tí ľudia zarábajú 500 až 700 eur, takže im aj 80 eur na výplate chýba. Navyše ide o peniaze za odrobenú robotu,” uviedol pre Plus JEDEN DEŇ jeden zo zamestnancov týchto zložiek SND, ktorý z obavy o prácu nechce byť menovaný. Viac informácií možno nájsť v článku denníka „ŠOK Škandál v SND aký nemá obdobu. Zamestnanci sú bez peňazí, sezóna je ohrozená!“ zverejnenom 28. júla.

Jedna z najdrahších sezón

SND k dnešnému dňu „neeviduje žiadne podlžnosti voči svojim zamestnancom, to znamená všetky mzdy vrátane júnovej platby boli bez meškania a akýchkoľvek obštrukcií poukázané na účty zamestnancov. Vedenie SND zároveň 28. júna rozhodlo, že v tento čas nebude plošne vyplácať výkonnostné odmeny za mesiac jún. To znamená, že odmeny nebudú vyplatené nikomu,“ uvádza sa v stanovisku generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského k medializovaným informáciám. Podľa generálneho riaditeľa SND je toto rozhodnutie vedenia divadla reakciou na obmedzený rozpočet na rok 2018. Zároveň pripomína, že divadelná sezóna 2017/2018 bola jedna z najsilnejších. Priniesla približne dve desiatky premiér v rámci činohry, opery a baletu a takmer 700 predstavení. O tom, že ju ocenilo slovenské i zahraničné publikum svedčí podľa Chudovského fakt, že predajom vstupeniek SND zarobilo rekordnú sumu cca tri a pol milióna eur.

„Problém je v tom, že v rámci snahy držať krok s kultúrnou špičkou Európy bola uplynulá sezóna zároveň aj jednou z najdrahších (investície do kvalitných scénických či kostýmových výprav, honoráre pre špičkových hosťujúcich sólistov, externých spolupracovníkov a pod.). Na jednej strane očakávaná kvalita v porovnaní s inými európskymi scénami, ako napríklad vo Viedni alebo v krajinách V4 (Praha, Varšava, Budapešť), na druhej strane neporovnateľné rozpočty nám pomerne výrazne zužujú priestor… Kvalitných predstavení sa však programovo odmietame vzdať, pretože predchádzajúce sezóny nám jasne ukázali, že vysoká kvalita síce niečo stojí, ale vracia sa v podobe vyššieho záujmu divákov a tiež predaných vstupeniek. Považujeme investíciu do kvality, a tým aj do dlhodobého renomé inštitúcie, za tú najlepšiu cestu ako fungovať v režime – ‘za málo peňazí, veľa muziky‘. Zlá správa je to, že táto cesta je trochu dlhšia a nesie v sebe mnohé synergické riziká, ako napríklad pragmatické rozhodnutia o nevyplatení výkonnostných odmien. Aj k nim však treba otvorene povedať, že ide o zriedkavý jav, v rámci ktorého aj tentoraz hľadáme formy a prostriedky, ako odmeniť ľudí, ktorí si to zaslúžia a ktorí chcú robiť na Slovensku kultúru napriek mimoriadne tvrdým podmienkam,“ uzatvára v stanovisku Marián Chudovský. Ako dodáva, „doposiaľ sme nezaznamenali žiadne požiadavky podmieňované štrajkom a podobne, preto informácie o ohrození 99. divadelnej sezóny považujeme v tejto chvíli za úplne irelevantné“.