Kiska k únosu Vietnamca: Došlo k zneužitiu moci ako pri únose Kováčovho syna

Prezident Andrej Kiska vyzýva vládu, aby vytvorila podmienky na účinný zásah proti pochybným spolkom, ktoré sa rozťahujú v našej krajine. Vyhlásil to s odkazom na ruskú skupinu motorkárov Noční vlci, ktorí majú základňu v Dolnej Krupej pri Trnave. Na margo kauzy únosu vietnamského občana zase poznamenal, že celý prípad sa mení na medzinárodnú hanbu SR.

O Nočných vlkoch aj únose Vietnamca mal Kiska podľa svojich slov závažné rozhovory s policajným prezidentom Milanom Lučanským aj s riaditeľmi informačných služieb. Na margo ruských motorkárov pripomenul, že po boku špeciálnych jednotiek ruskej armády sa zapojili do vojenských operácií na Kryme, za čo viacerí z nich dostali v Rusku štátne vyznamenania. „Ich zakladateľ je na sankčnom zozname a nesmie vycestovať do EÚ. Nie sú to žiadni neškodní milovníci motoriek, ale nástroj režimu, ktorý sa podieľal na anexii časti Ukrajiny v rozpore s medzinárodným právom,“ zdôraznil prezident.

Podľa jeho slov je pôsobenie Nočných vlkov vzhľadom na tieto okolnosti závažným bezpečnostným rizikom pre našu krajinu. „Založenie ich tzv. európskeho sídla na Slovensku je výsmechom oficiálneho postoja SR k anexii Krymu a politiky Ruska,“ odkázal. Tvrdenie Lučanského, že polícia nemôže konať, kým Noční vlci neporušujú zákon, označil Kiska za úbohú bezpečnostnú stratégiu.

Pri kauze únosu Vietnamca Kiska priznáva, že sa mu ťažko hľadajú slová. „Opakovane som hovoril, že je povinnosťou slovenských orgánov činných v trestnom konaní tieto podozrenia dôsledne a poctivo vyšetriť. Nemožno budovať dôveru ľudí v štát, ak sa prípadu nezačneme ani poctivo venovať. Reč je o podozreniach z hrubého zneužitia štátnej moci. Tak ako sa to stalo pri únose Michala Kováča ml.,“ poznamenal.

V tomto prípade hlava štátu tvrdí, že sme svedkami alibizmu a vyhovárania sa na nemecké orgány. „Ale skutočne sa o tom, čo sa tu stalo, musíme dozvedieť od nemeckých vyšetrovateľov? Má to už rozmer medzinárodnej blamáže a môže to mať dôsledky na vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom,“ myslí si.

Ako prezident očakáva, že sa o vyšetrovaní podozrení z medzinárodného únosu naším vládnym lietadlom dozvie od slovenských, a nie od nemeckých vyšetrovateľov. „Očakávam, že zodpovední prejavia základný rešpekt k nášmu štátu a úctu k jeho občanom a urobia všetko potrebné, aby vyšetrili podozrenia a očistili meno Slovenskej republiky. A to presvedčivým vysvetlením všetkých podozrení, respektíve potrestaním vinníkov, ak sa potvrdí, že Slovensko poskytlo vládne lietadlo na únos,“ dodal.