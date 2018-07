Kiska sa stretol so šéfom SAV, očakáva rýchle riešenie problému transformácie akadémie

Prezident SR Andrej Kiska očakáva, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) veľmi rýchlo a bezkonfliktne vyrieši problém, ktorý sa dotýka transformácie Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Uviedol to v utorok po stretnutí s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom.

„Z pohľadu samotného priebehu transformácie musím skonštatovať, že sa, žiaľ, potvrdzuje to, čo som uviedol vo svojom odôvodnení, keď som vetoval zákon. Pozastavenie transformácie vyvoláva právne mätúci chaotický stav, ubližuje vede a vyvoláva stav, pri ktorom môžeme len pokrútiť hlavou a povedať, že ho treba čím skôr vyriešiť a je neprípustný,“ konštatoval prezident.

Kiska pripomenul, že zákon o transformácii platí od júla a treba sa ním riadiť. „Treba vytvárať našim vedcom podmienky pre ich prácu. Myslím si, že nie tak dávne zneistenie eurofondov a problémy s nimi dosť sťažili prácu našim vedcom. Našou dnešnou úlohou je, ako im pomôcť,“ povedal prezident. Zároveň podotkol, že v utorok absolvoval v tejto súvislosti rozhovory s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS).

Šajgalík pripomenul, že „SAV tlačí čas, nakoľko v stredu sa začína už nový mesiac.“ Podľa neho zamestnanci SAV musia dostať istú právnu istotu. Pripomenul, že vedci môžu zmeniť svoje pôsobisko aj do iných krajín, a to nechcú dopustiť. Predseda SAV uviedol, že všetky dodatočné doklady doručili na ministerstvo školstva ešte uplynulý piatok (27.7.). „Z nášho pohľadu je tento proces ukončený a uvidíme, čo sa bude diať ďalej,“ dodal Šajgalík.

Mimoriadny výbor

Situáciu v SAV chcú riešiť aj opoziční poslanci z hnutia OĽaNO a SaS, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, preto začali so zbieraním podpisov na jeho mimoriadne zvolanie. „Chceme, aby tam bola aj pani ministerka. Podľa našich informácií prázdninuje. Budeme čakať, kým to bude vyhovovať všetkým stranám. Keby to bolo na nás, tak ho zvoláme ešte aj tento týždeň,“ povedala poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že ministerka „veľmi rada príde na parlamentný výbor a poskytne poslancom všetky informácie.“ Šajgalík potvrdil, že sa parlamentného výboru zúčastní. "Nemáme žiaden problém nič tajiť a nedovysvetľovať,“ povedal.

SAV je podľa Šajgalíka jednotná a žiada, aby sa pokračovalo v procese transformácie ústavov SAV na VVI. „Dostávame sa do začarovaného kruhu. My v dobrej vôli odovzdávame všetky dokumenty, ale nemáme presvedčenie a pocit, že zo strany rezortu školstva je prejavená dobrá vôľa,“ uviedol Šajgalík v piatok (27.7.). Zopakoval, že aktuálny stav pre SAV znamená, že ak má pravdu ministerstvo, máme VVI, na ktoré neprešiel majetok duševný ani hmotný a sedia v priestoroch štátnych inštitúcií. „Tento stav je protiprávny. Zároveň riaditelia v tomto stave si nie sú istí, či sú riaditeľmi,“ vysvetlil s tým, že kontinuita nie je zachovaná a ústavy majú vážne problémy.

Právne vákuum

Lubyová rovnako v piatok vyhlásila, že informácie o tom, že SAV dodala v zákonom stanovenom termíne do 31. mája všetky dokumenty potrebné na registráciu jej organizácií do registra VVI, nie sú pravdivé. Rovnako podľa jej slov neplatí, že rezort školstva žiada od SAV dokumenty nad rámec zákona. Problém právneho vákua, ktorý v SAV vznikol, sa podľa ministerky rieši.

„Snažili sme sa SAV pomôcť preklenúť toto vákuum, školský výbor predložil novelu zákona o SAV, ktorá to mala riešiť tak, aby organizácie, ktoré nestihnú dodať dokumenty, mohli fungovať ďalej. Prezident Andrej Kiska však zákon vrátil a musíme to teraz spoločne so SAV riešiť,“ ozrejmila s tým, že stále je možnosť, aby sa jednotlivé ústavy SAV, ktoré majú dokumentáciu v poriadku, registrovali postupne.