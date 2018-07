Čakanie na operáciu či vyšetrenie sa skráti, ministerstvo chce limity

Limity zakomponoval rezort do novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá už prešla pripomienkovaním. Ak ju schváli parlament, platiť by mala od roku 2020.

Podľa návrhu by mal napríklad na vyšetrenie CT v prípade plánovanej operácie pacient čakať najviac tri týždne, na magnetickú rezonanciu päť týždňov. V prípade akútneho zdravotného problému sa vyšetrenie podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej zrealizuje okamžite. Na operáciu bedrového kĺbu či kolena je vyčlenený zhruba rok, na angiografiu osem týždňov. Eliášová neodpovedala na otázku, akým spôsobom to chcú zabezpečiť.

O uvedených hraniciach v návrhu novely sa má ešte debatovať na odbornej úrovni. Presné časy chce rezort poznať do konca roka.

Odborníci sú skeptickí

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko si myslí, že ide skôr o politicky motivovanú agendu. „Ako návrh to vyznieva dobre, veď ktorý pacient by chcel počuť, že budeme vás objednávať za dva roky. Každý chce počuť, že to bude zajtra. Lenže neviem, či to je racionálne a reálne možné,“ myslí si Petko. Zdôraznil, že túto tému s nimi nikto neodkomunikoval. Navyše nevie, či ministerstvo robilo nejakú dopadovú štúdiu. Petko pochybuje, že sa tento zámer dá pretaviť do praxe. Podľa neho nemocnice nedokážu dodržiavať termíny, keďže dnes zápasia s tým, že nemá kto operovať. „Bojujeme s nedostatkom hlavne atestovaných lekárov. Situácia sa posledné dva, tri roky zhoršila,“ poznamenal.

Podobný názor má aj šéf Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. „Takýto návrh je síce fajn, ale nebude realizovateľný,“ mieni Šóth. Problémom podľa neho je, že nie je dosť zdravotníckeho personálu. Chýbajú sestry v nemocniciach a lekári nielen v nemocniciach, ale aj v ambulanciách. „Chirurgické oddelenia nestíhajú kapacitne, čiže ten pretlak pacientov je potom preto, lebo ich nemá kto operovať,“ poznamenal.

Pracoviská CT a MR dnes nestíhajú aj z kapacitných dôvodov, niektoré pracoviská pracujú od skorého rána do neskorého večera.

Zlá dostupnosť

Na dlhé lehoty na rádiologické vyšetrenie poukazoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou minulý rok v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2016. Tvrdí, že stúpa počet poistencov, ktorí sa sťažujú na to, že sa nevedia dostať v normálnom čase na CT a MR.

Prieskum s čakacími lehotami na CT a MR na celom Slovensku robil po minulé roky aj denník Pravda. Pacienti v nitrianskom, trenčianskom či levickom regióne čakali na tieto vyšetrenia dva mesiace, v banskobystrickom aj tri mesiace. Rýchla diagnostika pritom zvyšuje šance na prežitie. Čím skôr sa stanoví diagnóza, tým skôr sa nasadí aj liečba. Najmä pri onkologických chorobách ide ľuďom o čas.

Zlé skúsenosti s dostupnosťou na vyšetrenie magnetickou rezonanciou majú viaceré organizácie, ktoré zastupujú pacientov. Napríklad Asociácia na ochranu práv pacientov, Nadácia na pomoc onkologickým pacientom či Kardioklub SK. Pacientom prekážalo, že sa týmto problémom nikto nezaoberá.

Maximálne čakacie lehoty plánovaná zdravotná starostlivosť lehota časovej dostupnosti, ktorú nie je možné prekročiť operácie náhrada bedrového kĺbu 52 týždňov náhrada kolenného kĺbu 52 týždňov artroskopia 8 týždňov angiografia nekoronárnych tepien a vaskulárne intervenčné výkony 8 týždňov operácia katarakty 30 týždňov endoskopické vyšetrenie 4 týždne začatie biologickej liečby roztrúsenej sklerózy 4 týždne plánovaná zdravotná starostlivosť lehota časovej dostupnosti, ktorú nie je možné prekročiť vyšetrenia echokardiografia 5 týždňov denzitometria 16 týždňov skiagrafia a sonografia 2 týždne počítačová tomografia 3 týždne magnetická rezonancia 5 týždňov mamografické vyšetrenie 6 týždňov Zdroj: ministerstvo zdravotníctva

Poradovník bez konca

Na operácie, ktoré nemocnice nemôžu vykonať do troch mesiacov, vedú v súčasnosti čakacie zoznamy zdravotné poisťovne. Postup určuje vyhláška. Ide o operácie katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky, bedrových či kolenných kĺbov a niektoré operácie srdca (napríklad, koronárnych artérií). Najviac pacientov čaká na výmeny bedrových kĺbov, lehoty sa pohybujú od 81 do 316 dní pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a od 92 do 506 dní pre poistencov ZP Dôvera. Pretlak je aj na náhrady kolenného kĺbu a koronárnu angioplastiku, na tú dnes chorí čakajú od 74 do 346 dní vo VšZP a v Dôvere od 41 do 167 dní.

Podľa ministerstva rozsah vybraných chorôb uvedených vo vyhláške, na ktoré sa oficiálne vytvárajú čakacie listiny, je nedostatočný. Rezort preto chce zoznam rozšíriť.

Okrem čakacích lehôt sa nová legislatíva zaoberá aj geografickou dostupnosťou. Rezort v novele stanovuje aj vzdialenosť ambulancie od miesta pacientovho bydliska. Napríklad za všeobecným lekárom by nemal autom cestovať dlhšie než 35 minút. Urológ, chirurg, ortopéd, internista, diabetológ či oftalmológ by mal byť v dosahu do 45 minút. Viac ako dve hodiny by nemala trvať cesta za radiačným onkológom, kardiochirurgom, neurochirurgom či za infektológom, ale ani na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

Dostupnosť ambulantných lekárov a nemocníc

dojazdový čas autom (v minútach) špecializačný odbor Ambulancie 35 všeobecný praktický lekár, praktický lekár pre deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, zubný lekár, lekáreň 45 diabetológia, chirurgia, urológia, oftalmológia, otorinolaryngo­lógia, ortopédia, rádiológia a zobrazovacie metódy (iba ultrazvukové a röntgenové a skiagrafické vyšetrenie), rehabilitačná a fyzikálna medicína, fyzioterapia, interný lekár 60 gastroenterológia, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, hematológia a transfúzia, reumatológia, hemodialýza, psychiatria, psychológia, logopédia, dermatovenerológia 90 alergológia a klinická imunológia, angiológia, endokrinológia, nefrológia, klinická onkológia, detská chirurgia, detská a dorastová psychiatria, detská neurológia, ortodoncia, počítačová tomografia 120 detská gynekológia, foniatria a audiológia, radiačná onkológia, magnetická rezonancia, nukleárna medicína, kardiochirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia, infekčné, lekárska genetika, plastická chirurgia, geriatria, sexuológia

dojazdový čas autom (v minútach) špecializačný odbor Nemocničná starostlivosť 60 anestéziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia, detské lekárstvo, chirurgia, interné, dlhodobá starostlivosť (ošetrovateľská starostlivosť) 75 neurológia, ortopédia, pneumológia a ftizeológia, rehabilitačná a fyzikálna medicína (akútna lôžková starostlivosť), urológia 120 traumatológia klinická onkológia, dermatovenerológia, infekčné, oftalmológia, otorinolaryngo­lógia, psychiatria, liečebná rehabilitačná starostlivosť 180 kardiochirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia, radiačná onkológia, geriatria

Zdroj: ministerstvo zdravotníctva