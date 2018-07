Csáky nebude kandidovať na prezidenta

Zmena však nastane aj v skupine potenciálnych kandidátov. „Rozhodol som sa, a oznámil som to strane, že nemienim kandidovať a nemienim sa zúčastniť kampane do prezidentských volieb. Ale som pripravený, v prípade dohody, viesť kandidátku SMK do európskych volieb,“ povedal v diskusii na TABLET.TV poslanec Európskeho parlamentu (EP) za SMK Pál Csáky.

Strana maďarskej komunity je podľa neho povinná ponúknuť svojim voličom dobrého prezidentského kandidáta, aby mali dôvod zúčastniť sa volieb. Na druhej strane, reálne šance menšinového kandidáta na zvolenie na post hlavy štátu nie sú podľa Pála Csákyho veľké.

Súperenie s Bugárom

„Obávam sa, že náš kandidát reálnu šancu nebude mať a trošku bude aj také vnútorné súperenie medzi našim kandidátom a pánom Bugárom. Čo nepovažujem za celkom vhodné, ale prosím, nech to je. Bude to o tom, či jeden bude mať sedem percent a druhý päť percent alebo opačne,“ povedal Csáky. Zároveň potvrdil, že dlhodobé rozpory medzi SMK a Mostom – Híd pretrvávajú a podpora prezidentského kandidáta Mosta – Híd je v jeho strane nepriechodná.

Csáky očakáva veľké množstvo prezidentských kandidátov a špinavú, neférovú volebnú kampaň. Vzhľadom na blízkosť termínov prezidentských a európskych volieb by sa preto chcel koncentrovať skôr na eurovoľby, ktoré majú pre SMK, ktorá už tretie volebné obdobie nie je v Národnej rade SR, zvlášť veľký význam. „Sme parlamentnou stranou preto, že máme mandát v Európskom parlamente. To je teraz pre SMK kľúčové. Ak tam môžem byť nápomocný, mojou povinnosťou je zúčastniť sa toho. A nenechať to ovplyvniť nevhodnou prezidentskou kampaňou. A potom sa uvidí,“ vysvetľuje Csáky.