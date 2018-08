Kočner zatiaľ ostáva vo väzbe, rozhodnutie súdu nepoznáme

Marián Kočner zatiaľ zostáva vo väzbe. Banskobystrický Špecializovaný trestný súd síce rozhodol, ale samotné rozhodnutie bude jednotlivým stranám doručené. Podľa prokurátora Jána Šantu by sa tak malo stať niekedy na budúci týždeň. Keď ani obhajoba, ani prokurátor nevedia, ako vlastne súd rozhodol, Kočner zostáva vo väzbe. Kočner je obvinený z falšovania miliónových zmeniek.

Mariána Kočnera nedoviezli na pojednávanie do Banskej Bystrice. Podľa jeho advokátov sa tak rozhodol preto, „lebo nie sme v cirkuse“. Na mieste je prítomný prokurátor Ján Šanta.

Šanta na otázku, či Kočner už dodal do spisu originály zmeniek, ktoré mal podpísať Pavol Rusko, sa iba usmial a povedal, že aj toto sa bude riešiť na pojednávaní.

Podľa prokurátora dôvody na väzbu sú a myslí si, že rozhodnutie súdu bude zákonné.

Najvyšší súd poslal podnikateľa do väzby 28. júna z preventívnych dôvodov. Súd mal obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Podnikateľ je obvinený z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva.

Kauza sa týka miliónových zmeniek vystavených voči televízii Markíza. V roku 2000 ich mal ako riaditeľ televízie podpísať Pavol Rusko. Kočnerova firma teraz žiada od Markízy vyplatenie viac ako 42 miliónov eur. Televízia tvrdí, že zmenky sú falošné. Obvineniu spolu s Kočnerom čelí aj Rusko, toho však súd nechal na slobode.