Rómsky holokaust nesmie upadnúť do zabudnutia, pripomenú ho viaceré podujatia

"O systematickom vyvražďovaní Rómov sa hovorí veľmi málo. To však neznamená, že rómsky holokaust neexistoval. Rovnako to neznamená, že by sme naň mali zabudnúť. Potrebujeme si pripomínať všetky obete nacistických vyhladzovacích táborov, ktoré si len na Slovensku vyžiadali vyše 21-tisíc ľudských životov. O to viac, že žijeme v dobe, keď sa viaceré skupiny občanov, vrátane niektorých poslancov parlamentu snažia o neopodstatnenú glorifikáciu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945, ktorá svojich občanov do vyhladzovacích táborov posielala,“ povedal Ravasz.

Rómsky holokaust si v týždni od 6. do 10. augusta pripomenú aj regionálne kancelárie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V spolupráci s občianskymi združeniami Roma Markušovce a Spolu Slovensko sa budú konať viaceré spoločné stretnutia s rómskymi ženami v Markušovciach, Dlhých Strážach, Levočských Lúkach, Spišskej Novej Vsi, v lokalite Hájik a Podskala. „Tu všade si pripomenieme osudy Rómov počas Druhej svetovej vojny a ich masové vyvražďovanie v koncentračných táboroch,“ vysvetlil splnomocnenec. Rómskemu holokaustu bude venovaná aj spomienková udalosť v Prešove, spojená s výstavou fotografií a informácií pre verejnosť. Konať sa bude na Starej Tehelni 8. augusta v čase od 13:00 do 15:00.

„Aj týmto krokom chceme poukázať, kam až môže zájsť rasová nenávisť a systematické podnecovanie negatívnych spoločenských nálad. Práve tie totiž môžu viesť ľudí k hrozným činom, od individuálnych akcií, ako bol nedávny útok na Rómov v Žiline, až po masové vyvražďovanie,“ dodal Ravasz