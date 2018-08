Záchranári v utorok riešili 73 kolapsov z tepla

Dvanásť ľudí riešili záchranári v Banskobystrickom kraji a desať v Prešovskom kraji. Po deväť kolapsov bolo v Bratislavskom, Trnavskom i Košickom kraji. Šesťkrát boli záchranári aj v Trenčianskom kraji. Z celkového počtu 73 zásahov bolo 35 kolapsov na Slovensku do 14:00.

Letné horúčavy prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únave a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Manuál prevencie počas horúčav

Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva SR radia ako správne piť, jesť, obliekať sa, ale aj ako používať klimatizáciu počas horúcich dní. Uvádza sa to v letnom manuáli prevencie počas horúčav, ktorý v piatok 27. júla na svojej webstránke zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pravidelný prísun tekutín je nutný, aj keď necítime smäd. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú malinovky, pivo, ďalší alkohol a káva. Ideálna je obyčajná voda, ale aj neperlivé minerálne vody a nesladené ovocné či bylinkové čaje. Piť treba pravidelne v menších dávkach, pričom nápoje by mali byť vlažné.

Jedným z rizík, ktoré hrozia ľuďom v horúčavách, je úpal po pobyte na priamom slnku. Prejavuje sa zvýšenou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Na pozore by mali byť najmä rodičia detí. Tí by mali pravidelne kontrolovať, aby deti nosili pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom.

Počas horúčav treba prijať opatrenia aj v domácnosti, zatieniť okná napríklad žalúziami alebo roletami a vetrať. Pri používaní ventilátorov by sa mali umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela, radia ďalej hygienici. Ako dodávajú, schladiť sa je najbezpečnejšie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, kde sa preveruje kvalita vody. Aktuálne údaje o kvalite vody zverejňuje ÚVZ SR vždy v piatok na svojej webstránke.