Vo veci vietnamského občana majú podľa prokuratúry právomoc len nemecké orgány

Vietnamského funkcionára Trinha Xuan Thanhu odvádzajú policajti z výsluchu vo vietnamskom meste Hanoj v januári 2018. Autor: SITA/AP , An Dang

Vo veci vietnamského občana, ktorý mal byť neoprávnene zavlečený do svojej krajiny, majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.

„Nemecké justičné orgány neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, respektíve o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko. Nemeckým justičným orgánom táto informačná povinnosť vo vzťahu k slovenským justičným orgánom nevyplýva zo žiadnej medzinárodnej zmluvy,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.

Podľa jej slov do stredy nebola doručená justičným orgánom SR žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobám. „Slovenské justičné orgány boli požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci,“ dodala okrem iného hovorkyňa.

Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá informácie, že by ktokoľvek zo Slovenska unášal vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na medializované informácie, že berlínski vyšetrovatelia už nepochybujú, že bol pri únose použitý slovenský vládny špeciál, to uviedol v utorok (31.7.) hovorca MV Petar Lazarov.

O tom, či budú prípad vyšetrovať aj slovenské orgány, musia podľa neho rozhodnúť prokuratúra a polícia, nie rezort vnútra. „Pokiaľ sa tak stane, rezort vnútra poskytne vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť tak, ako to robil aj doteraz,“ dodal.

„Prípad vyšetruje nemecká polícia, nakoľko únos sa mal odohrať v Nemecku, a nie na Slovensku,“ pripomenul Lazarov. Slovenská strana jej pritom podľa jeho slov poskytuje súčinnosť.

„Uskutočnilo sa viacero výsluchov a len samotný rezort vnútra odpovedal v poslednom období v tejto veci na päť dožiadaní,“ priblížil.