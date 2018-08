Most-Híd: Je v našom záujme, aby sa orgány v kauze únosu okamžite rozhýbali

Nikto nemôže pochybovať o tom, že ak by sa podozrenia aktívnej účasti Slovenskej republiky na únose vietnamského občana potvrdili, znamenalo by to pre nás nemalé komplikácie na úrovni medzinárodných vzťahov. Uviedla to hovorkyňa koaličnej strany Most-Híd Klára Debnár v odpovedi na otázku, ako vníma vyjadrenie z Berlína, že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.