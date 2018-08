Bystriansky: Odvolanie šéfa SND situáciu zatiaľ nerieši

„Odvolanie je jedna vec a vyplatenie dlžných pohyblivých zložiek mzdy druhá. To je to, o čo ide. Všetko sa rozhodne, až keď sa v septembri začne sezóna, pretože aj samotný štrajk je otázka, na ktorej sa musia zhodnúť viacerí, nielen vedenie odborovej organizácie,“ priblížil pre Pravdu Bystriansky. Situácia v SND začala eskalovať práve po medializovaných informáciách o hroziacom štrajku, do ktorého mali vstúpiť technickí pracovníci divadla po tom, čo im neboli vyplatené výkonnostné odmeny za mesiac jún. Podľa Chudovského divadlo hľadalo riešenia, ako túto chúlostivú situáciu pre dotknutých pracovníkov vykompenzovať, ďalšiu šancu však už od ministerky nedostal.

Dočasným vedením ministerka kultúry Laššáková poverila riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND Vladimíra Antalu. Ten by mal podľa jej slov úzko spolupracovať s takzvanou expertnou radou, ktorá bude zložená zo zamestnancov ministerstva kultúry a zamestnancov SND. Jej úlohou bude pripraviť ozdravný plán, podľa ktorého sa bude rezort riadiť. Kto bude tvoriť poradný orgán a kedy padnú prvé konkrétne rozhodnutia o budúcnosti SND, však zatiaľ nie je známe. Podľa Ruženy Moravčíkovej z komunikačného odboru MK SR je v súčasnosti prioritou ministerstva zastabilizovať vzniknutú situáciu.

„Viem, že vznikla expertná rada, no nie som jej členom. Pokiaľ viem, od odvolania sa zatiaľ neudial žiaden ďalší krok,“ vyjadril sa Bystriansky k provizórnemu poradnému orgánu. Rozhodnutie ministerky kultúry o odchode Chudovského podľa jeho slov nestačí: „Otázka financií je dlhodobo veľmi podceňovaná, a to nielen v divadle, ale v celej kultúre. Treba ju riešiť plošne. Nevyplatené odmeny boli len poslednou kvapkou. Problém je ďaleko širší. Všetko teraz stojí len na spoločnej diskusii,“ dodal. Poddimenzovanou kultúrnou sférou argumentoval hospodársku stratu SND (v šiestom kalendárnom mesiaci išlo o sumu 1 036 957 eur) aj Marián Chudovský.

Čo sa týka informácií o hroziacom štrajku, nasledujúca, 99. sezóna podľa Bystrianskeho ohrozená nie je: „Pre samotné divadlo štrajk nie je to najšťastnejšie riešenie a uvedomujú si to aj odborári a zamestnanci divadla. Ide o krajnú situáciu. Úlohou divadla je hrať. Podľa môjho názoru sezóna sa začne, aj keď je pravda, že isté napätie tam predsa len bude.“